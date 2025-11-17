مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از بازسازی ۴۸ دستگاه اتوبوس از ابتدای سال جاری و ادامه روند نوسازی ۵۱ دستگاه دیگر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح روند بازسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران گفت: در دوره ششم مدیریت شهری مجموعاً ۴۳۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد بازسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸ دستگاه از انواع اتوبوس در شرکت واحد بازسازی شده و هم‌اکنون عملیات بازسازی ۵۱ دستگاه دیگر نیز در جریان است. این آمار نشان‌دهنده ارتقای ظرفیت فنی مجموعه و افزایش کارآمدی فرایند‌های تعمیراتی است.

قیومی با بیان اینکه بازسازی ناوگان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در این دوره است افزود: با توجه به محدودیت‌های واردات و قیمت بالای خرید اتوبوس نو، اقداماتی مانند بازسازی اساسی و نیمه‌اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ توان خدمت‌رسانی ناوگان دارد. بر همین اساس تاکنون در این دوره مدیریت شهری ۴۳۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: بازسازی اتوبوس‌ها علاوه بر افزایش عمر مفید ناوگان، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی سفر‌های شهری می‌شود. ما تلاش کرده‌ایم این فرآیند با بالاترین استاندارد‌های فنی و با اتکا به توان نیرو‌های متخصص داخلی انجام شود.

وی تاکید کرد: افزایش تعداد اتوبوس‌های قابل بهره‌برداری، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان، از مهم‌ترین ثمرات این اقدامات است. رویکرد ما این است که هیچ اتوبوسی به دلیل نقص فنی طولانی‌مدت از چرخه خدمت خارج نماند.

قیومی از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت مراکز تعمیرگاهی خبر داد و گفت: با توسعه کارگاه‌های بازسازی و تجهیز آنها به فناوری‌های جدید، سرعت و کیفیت بازسازی‌ها در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و تلاش می‌کنیم بخش بیشتری از ناوگان فرسوده را به‌تدریج به چرخه خدمت بازگردانیم.

برچسب ها: اتوبوسرانی ، بازسازی ناوگان اتوبوسرانی
خبرهای مرتبط
برخورد شرکت واحد با راننده متخلف اتوبوس + فیلم
بهره‌برداری از پروژه‌های ترافیکی منطقه ۹ تا پایان سال ۱۴۰۴
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
افزایش ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
آخرین اخبار
افزایش سرعت بازسازی ناوگان/ ۴۸ اتوبوس از ابتدای سال بازسازی شد
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال، هزار و ۲۶۸ همت بوده است
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
۸۰ درصد پرونده‌های سقط جنین مربوط به شکایت مرد از همسر است
گام جدید مدیریت شهری برای افزایش کیفیت محلات منطقه ۱۰
بیش از ۹۰ درصد واگن‌های خط ۵ به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
سفر معنوی دانشگاهیان آغاز شد؛ ۸ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می‌شوند
استانداری در مورد حریم باید به دولت پاسخ دهد
بیش از هزار و ۳۰۰ شهید در بین جانبازان شیمیایی/ لزوم پیگیری حقوقی مطالبات جامعه ایثارگری
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه وکالت، ضربه به اعتماد عمومی است
هدایت آب‌های سرگردان زیر زمین برای آبیاری فضای سبز
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
میزان خسارت خودرو‌های سواری در جنگ ۱۲ روزه اعلام شد
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
افزایش ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت
وضعیت نارنجی هوای تهران ابری
تصادف زنجیره‌ای چهار سرویس پرسنلی در بزرگراه همدانی
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تکیه بر تولید داخلی سرعت می‌گیرد
اختصاص کمک ۵ همتی شورای شهر برای انتقال آب طالقان و لار به تهران
باید از فرصت باقیمانده تا حج ۱۴۰۵ برای اصلاح فرآیند‌های اجرایی، بهره‌برداری شود
رویکرد تحولی و کار جهادی در کمیته امداد استان تهران پیگیری می‌شود
پلیس راه تهران هشدار داد؛ جاده‌ها در ساعات آینده لغزنده می‌شوند