باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تماس تلفنی رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان و ارائه گزارشی از وضعیت جسمانی میثم کشوری، قهرمان خوش‌نام کشور که به دلیل مشکلات کلیوی در بیمارستان بستری شده است، ایرج عرب سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دستور قاطع برای پیگیری فوری کلیه مراحل درمانی، رفاهی و پشتیبانی این ورزشکار را صادر کرد. مقرر شد علی شائی سرپرست دبیری فدراسیون مسئولیت پیگیری و نظارت مستمر بر وضعیت این قهرمان ملی کشورمان و ارائه گزارش‌های منظم تا زمان بهبود کامل وی را بر عهده داشته باشد.

ایرج عرب در ادامه و با هدف هماهنگی هرچه بیشتر میان نهاد‌های درمانی و ورزشی، در تماس تلفنی با دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تشریح شرایط موجود، خواستار اتخاذ تمهیدات تخصصی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پزشکی به این قهرمان ملی شد.

سرپرست فدراسیون همچنین طی مکاتبه‌ای رسمی با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور نیز درخواست مساعدت و همراهی لازم برای حمایت از این ورزشکار را مطرح کرد تا روند رسیدگی و تأمین نیاز‌های درمانی وی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز با صدور اطلاعیه‌ای ضمن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای این ورزشکار ارزنده کشورمان، اعلام کرد که مجموعه فدراسیون با تمام توان در کنار این قهرمان بوده و پیگیری تمام امور پزشکی، رفاهی و حمایتی را وظیفه قطعی و اخلاقی خود می‌داند.

این فدراسیون همچنین تأکید کرد روند رسیدگی تا زمان رفع کامل مشکل جسمانی و اطمینان از سلامت کامل این ورزشکار ادامه خواهد داشت.