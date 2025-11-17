باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالمسلم عبدالمسلم‌اف، نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه، امروز (دوشنبه ۲۶ آبان ماه) به منظور شرکت در نخستین اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر وارد رشت شد و در راستای تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای، با استاندار گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

او در این دیدار گفت: گیلان با توجه به زمین‌های کشاورزی حاصلخیز و دامداری گسترده، ظرفیت بالایی در تولید گوشت و فرآورده‌های کشاورزی دارد و می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز‌های غذایی منطقه ایفا کند.

نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه اشاره به آمادگی داغستان برای همکاری‌های مشترک افزود: ما علاقه‌مندیم با گیلان تبادلات اقتصادی و کشاورزی خود را گسترش دهیم و تجربه‌ها و فناوری‌های خود در حوزه دامداری و تولید گوشت را با این استان به اشتراک بگذاریم.

تولید ۳۰ درصد دارو‌های تزریقی کشور در گیلان

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار ضمن ابراز خوش‌آمدگویی به مهمان روس از جمهوری داغستان، بر اهمیت توسعه روابط دو کشور و بهره‌مندی مشترک از ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

او با بیان اینکه گیلان، استانی استراتژیک با ظرفیت‌های صنعتی و تجاری گسترده است، گفت: ۳۰ درصد دارو‌های تزریقی کشور در گیلان تولید می‌شود و در حوزه تجارت بین‌المللی نیز این استان نقش مهمی در تجارت منطقه حوزه خزر دارد.

استاندار با بیان اینکه این استان نسبتا وضعیت خوبی در میان استان‌های کشور دارد، افزود: با توجه به بارش‌های منظم حدود نصف سال، گیلان از نظر منابع طبیعی و کشاورزی موقعیت بسیار مناسبی دارد و می‌تواند به توسعه پایدار کشور کمک کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان