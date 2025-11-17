باراش باران در برخی از نقاط شهرستان مرند طراوت خاصی به این شهر بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - بارش رحمت الهی در بیست و ششمین روز از آبان موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان مناطق مختلف مرند شده است.

 

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، فصل پاییز
خبرهای مرتبط
بارش برف بهاری در روستا‌های شهرستان کلیبر
جامه سپید بر تن تبریز پس از ۱۰ روز سیاهی
ادامه بارش‌های رگباری تا جمعه در آذربایجان‌شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعزام دانش آموزان مراغه ای به جنوب کشور
بازدید نایب رئیس مجلس از طرح محور میاندوآب‌ـ‌میانه
بارش باران در مرند
آخرین اخبار
بازدید نایب رئیس مجلس از طرح محور میاندوآب‌ـ‌میانه
بارش باران در مرند
اعزام دانش آموزان مراغه ای به جنوب کشور
نکوداشت سالگرد رحلت علامه محمد تقی جعفری در زادگاه آن فیلسوف