کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اقدام به ارائه خدمات کند که در این زمینه بیمه مرکزی پیشقدم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – حسین اسماعیلی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته و همین امر موجب شده تمامی دستگاه‌ها طبق قانون به این سامانه متصل شوند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه برنامه‌ریزی بهتر در بازار مسکن را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و در صورتی که این امر انجام نشود، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود: اخیراً بیمه مرکزی نیز به این سامانه متصل شده و طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها و کارگزاری‌ها به این سامانه متصل شوند. بنابراین لازم است در این بخش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا این سامانه تکمیل شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه دستور بیمه مرکزی به دستگاه‌ها و کارگزاری‌ها موجب افزایش قابل توجه مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات شده است، گفت: طبق این دستور، تمامی اقدامات در حوزه بیمه باید از طریق ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام شود و در صورتی که این امر انجام نشود، هیچ بیمه‌ای  بیمه شخص ثالث برای فرد صادر نخواهد شد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، باید تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند و در صورت عدم انجام این کار، تخلف محسوب می‌شود. خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته و تا امروز بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
آخرین اخبار
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازنگری سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۳۶.۸ میلیارد دلار ارز واردات طی امسال تامین شد
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 