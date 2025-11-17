کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اقدام به ارائه خدمات کند که در این زمینه بیمه مرکزی پیشقدم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – حسین اسماعیلی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته و همین امر موجب شده تمامی دستگاه‌ها طبق قانون به این سامانه متصل شوند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از مهم‌ترین اقداماتی است که زمینه برنامه‌ریزی بهتر در بازار مسکن را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و در صورتی که این امر انجام نشود، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌های مالیاتی خواهند شد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود: اخیراً بیمه مرکزی نیز به این سامانه متصل شده و طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها و کارگزاری‌ها به این سامانه متصل شوند. بنابراین لازم است در این بخش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا این سامانه تکمیل شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه دستور بیمه مرکزی به دستگاه‌ها و کارگزاری‌ها موجب افزایش قابل توجه مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات شده است، گفت: طبق این دستور، تمامی اقدامات در حوزه بیمه باید از طریق ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام شود و در صورتی که این امر انجام نشود، هیچ بیمه‌ای بیمه شخص ثالث برای فرد صادر نخواهد شد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، باید تمامی دستگاه‌ها اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری کنند و در صورت عدم انجام این کار، تخلف محسوب می‌شود. خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفته و تا امروز بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها به این سامانه متصل شده و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.