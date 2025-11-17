باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بحران بهداشت در غزه + فیلم

سخنگوی مدنی نوار غزه گفت: برای پناه دادن آوارگان دست کم به ۴۵۰ هزار چادر نیاز داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی مدنی نوار غزه درباره وخامت شرایط آوارگان فلسطینی پس از بارش اولین باران امسال و زیر آب رفتن چادر‌ها هشدار داد.

 

مطالب مرتبط
بحران بهداشت در غزه + فیلم
young journalists club

مهندسی گرسنگی در غزه + فیلم

بحران بهداشت در غزه + فیلم
young journalists club

انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم

بحران بهداشت در غزه + فیلم
young journalists club

طرح جدید ارتش آمریکا برای تقسیم غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کارهایی که باعث کاهش رزق و روزی می‌شود + فیلم
۸۵۶

کارهایی که باعث کاهش رزق و روزی می‌شود + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
بارش سیل آسا در شوشتر خوزستان + فیلم
۸۱۰

بارش سیل آسا در شوشتر خوزستان + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
کیسه‌های پول نقد و توالت طلایی در قلب جنگ اوکراین + فیلم
۷۵۲

کیسه‌های پول نقد و توالت طلایی در قلب جنگ اوکراین + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
گوشی‌های سامسونگ در خدمت جاسوسی اسرائیل! + فیلم
۷۲۲

گوشی‌های سامسونگ در خدمت جاسوسی اسرائیل! + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
طبیعت زیبای منطقه سیلوار همدان + فیلم
۵۹۱

طبیعت زیبای منطقه سیلوار همدان + فیلم

۲۶ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.