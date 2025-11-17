مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی اعلام کرد دست‌کم ۲۶ خبرنگار در اسارت اسرائیل هستند و ۳ تن از آنها از زمان ربوده‌شدن به‌طور کامل ناپدید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی (PJPC) امروز دوشنبه گزارش داد که دست‌کم ۲۶ خبرنگار در حال حاضر توسط رژیم تروریستی اسرائیل اسیر هستند؛ از جمله سه خبرنگاری که از زمان ربوده‌شدنشان در غزه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، سرنوشتشان همچنان نامشخص است.

این مرکز افزود: خبرنگاران نضال الوحیدی، هیثم عبدالواحد و احمد عصام الآغا از لحظه ربوده‌شدن تاکنون به‌طور قهری ناپدید شده‌اند و نه خانواده‌هایشان و نه وکلایشان اجازه دریافت هیچ اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا وضعیت آنها را ندارند.

مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی تاکید کرد که شهادت‌های خبرنگاران آزادشده تایید می‌کند که اشغالگران اسرائیلی سیاستی سیستماتیک برای خاموش‌کردن صدای روزنامه‌نگاری در فلسطین دنبال می‌کنند.

این مرکز در پایان از سازمان ملل، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و کمیته‌های بین‌المللی حقیقت‌یاب خواست فورا برای مشخص‌کردن سرنوشت این سه خبرنگار و تضمین آزادی فوری دیگر خبرنگاران بازداشت‌شده اقدام کنند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، زندان های اسرائیل
توزیع شیرینی در کنست اسرائیل درپی تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی
رسوا شدن صهیونیست‌ها با طرح اعدام اسیران فلسطینی + فیلم
افشاگری تکان‌دهنده گاردین: شهادت دست‌کم ۹۸ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
