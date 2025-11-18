معاون وزیر جهاد گفت: امسال پیش بینی می شود که تولید میگو رکورد سال های گذشته را بشکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمزه رستم پور رئیس سازمان شیلات ایران، از ذخیره سازی بسیار مناسب لارو میگو خبر داد و گفت: با وجود آنکه زمان ذخیره سازی لارو میگو در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه واقع شده بود، شاهد آن بودیم که پرورش دهندگان با تمام قدرت همچون سنوات گذشته به انجام فعالیت های تولیدی پرداخته و خدشه ای در تولید وارد نشد.

به گفته وی، امسال پیش بینی می شود که تولید میگو رکورد سال های گذشته را بشکند.

رستم‌پور ادامه داد: با توجه به نیاز کارخانجات کنسرو سازی به نهاده ها (ماهی)، سازمان شیلات تصمیم به صید از آبهای دور را یک مرحله به جلو انداخت و با این تصمیم، حدود ۳۵ هزار تن افزایش تولید نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به تولید محصولات شیلات تصریح کرد: در سال های ابتدایی انقلاب شکوهمند اسلامی، میزان تولید در حوزه شیلات حدود ۳۲ هزارتن بود،که با رشد قابل ملاحظه ای، براساس عملکرد سال گذشته، تولید ۱.۵ میلیون تن محصولات شیلاتی به ثبت رسید که حدود ۷۹۰ هزار تن آن از صید و صیادی و حدود ۷۱۰ هزار تن در حوزه آبزی پروری اتفاق افتاد و علاوه بر آن با اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو، برداشت از ۳ تا ۵ تن در هکتار، به بیش از ۷۰ تن در هکتار افزایش یافته است، که امیدواریم با توجه به اصلاح زیر ساخت های سنتی پرورش میگو، شاهد افزایش بهره وری و نفوذ دانش در این حوزه باشیم.