محصولات خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر حذف خواهند شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- در پی دستورالعمل اجرایی شماره ۱۴۳/۱۴۰۴/۸۰۷۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۲، پنج محصول کشاورزی از فهرست سالجاری محصولات غذایی پرآب بر حذف شدند. این تصمیم به دنبال بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.

براساس این گزارش  پیش از این هم وزیرجهاد کشاورزی در نامه‌ای به شماره ۲۰/۶۲۲۳۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۱، به تصریح این موضوع پرداخته و اعلام کرد که محصولات خرما، پسته، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر حذف خواهند شد.

در این راستا، گمرکات اجرایی موظف شده‌اند که مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ کرده و بر حسن اجرای این تصمیم نظارت مستمر داشته باشند.

براساس این گزارش در حال حاضر با توجه به عدم بارش‌های پاییزی و از سوی  دیگر تشدید خشکسالی در کشور  اجرای طرح الگوی کشت در حوزه کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است و حذف کشت محصولات آب بر خود نقش بسیار مهمی در کاهش میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی دارد و از سوی دیگر زمینه را برای تقویت صنعت کشاورزی بسیار مؤثر خواهد بود.

