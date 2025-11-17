دولت آلمان اعلام کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده از اوت گذشته بر صادرات سلاح‌های قابل استفاده در جنگ غزه به اسرائیل را لغو می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت آلمان اعلام کرد که «تصمیم گرفته است محدودیت‌هایی را که از ماه اوت گذشته بر صادرات سلاح‌هایی که ممکن است در نوار غزه مورد استفاده قرار گیرند، به اسرائیل اعمال شده بود، لغو کند.»

سباستیان هیل، سخنگوی دولت آلمان به خبرنگاران گفت: «محدودیت‌های صادرات سلاح به اسرائیل برداشته خواهد شد»، و افزود که این تصمیم در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شود.

شایان ذکر است که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در هشتم اوت گذشته فرمان توقف جزئی و موقت صدور مجوز صادرات سلاح به اسرائیل را صادر کرده بود، در صورتی که این تجهیزات در جنگ غزه قابل استفاده باشند. پس از دستیابی به توافق آتش‌بس، مرتس خواستار بازنگری در این ممنوعیت شد تا اینکه صبح امروز، لغو محدودیت‌ها رسما اعلام شد.

دستورالعمل‌های صادراتی آلمان به‌طور کلی ارسال سلاح به مناطق جنگی و بحرانی را ممنوع می‌کند، اما در میان استثنا‌ها اوکراین و رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارند.

شایان ذکر است که نسل‌کشی‌ای که رژیم تروریستی اسرائیل در غزه مرتکب شد با واکنش منفی افکار عمومی آلمان روبه‌رو شده و افکار عمومی بر دولت فشار آورده بود تا از صادرات سلاح به این رژیم تروریستی خودداری کند.

منبع: النشره

