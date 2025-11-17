باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پیگیریهای جدی و هماهنگیهای فشرده ایرج عرب سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بدهیهای مالیاتی سنواتی این فدراسیون که از سالهای گذشته باقی مانده بود، با اقدامات اجرایی و مذاکرات رسمی با مسئولان اداره امور مالیاتی، تعیین تکلیف و مرحله ساماندهی مالی آن انجام شد.
عرب با حضور در جلسات متعدد با اداره امور مالیاتی شمیرانات و با همراهی و مساعدت مدیرکل مالیاتی منطقه، موفق شد بخش مهمی از بدهیهای انباشته را بخشودگی بگیرد.
همچنین بخش باقیمانده بدهی با توافق انجامشده، بهصورت اقساطی تنظیم و مشخص شد.
بر همین اساس، قسط اول این بدهی پرداخت شده و اقساط بعدی نیز ثبت و برنامهریزی شده تا در بازه تعیینشده پرداخت گردد.
این اقدام میتواند گامی مهم در راستای شفافسازی مالی، رفع مشکلات ساختاری گذشته و فراهمکردن بستر مناسب برای توسعه فعالیتها در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به شمار برود.