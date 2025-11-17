علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان چاراویماق از روند اجرای محور میاندوآب–میانه بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محور میاندوآب‌-میانه به طول ۱۸۱.۵۰ کیلومتر از شهرستان میاندوآب آغاز شده و پس از عبور از محدوده چاراویماق، در کیلومتر ۹۵ ادامه یافته و سپس در کیلومتر ۱۳۶ از طریق یک پل ۵۱ متری از روی آزادراه زنجان–تبریز عبور کرده و در نهایت در کیلومتر ۱۸۱/۵۰ به شهرستان میانه متصل می‌شود.

عملیات آسفالت بیندر لایه اول در کل مسیر به پایان رسیده و تنها بخش‌هایی از آسفالت بیندر لایه دوم و عملیات تکمیلی شامل نصب تابلوها، علائم ایمنی و نیوجرسی باقی مانده است. میزان پیشرفت فیزیکی این طرح مهم جاده‌ای ۹۰ درصد اعلام شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر بهره‌برداری از این محور گفت: برای احداث پل زیرگذر در این مسیر مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که در سه ماه آینده تخصیص داده و پرداخت خواهد شد.

محور میاندوآب–میانه به عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی راه‌سازی در استان آذربایجان شرقی، نقش مهمی در ارتباط شمال‌غرب با مرکز کشور دارد. بهره‌برداری از این محور، علاوه بر کاهش ترافیک و زمان سفر، امنیت حمل و نقل کالا و مسافر را نیز افزایش می‌دهد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

