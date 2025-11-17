شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات مالکان پروژه پردیس زندگی ۱ در شهرستان یزد سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما جمعی از مالکان پروژه پردیس زندگی در شهرستان یزد مدتی است است برای عبور و مرور با مشکلاتی مواجه هستند و آنها مجبورند برای تردد از یک مسیر خطرناک تردد کنند. از سوی دیگر همسایه مجاور ما (شهرک کاریز بوم، متعلق به موسسه کوثر) در حال ساخت یک «دیوار جداسازی» ۷ کیلومتری است که مشکلات اهالی این روستا را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام؛ ما، جمعی از مالکان پروژه «پردیس زندگی ۱» (فاز یک ۳۷۷ هکتاری)، درشهرستان یزد بر خود لازم می‌دانیم مراتب تقدیر و تشکر خود و خانواده‌هایمان را از زحمات دولت محترم و مجموعه آن وزارتخانه، بابت اجرای این طرح عظیم ملی و ایجاد این شهرک مطلوب (که به‌عنوان یادگاری ارزشمند از شهید آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید شناخته می‌شود)، اعلام نماییم.

در کنار این زحمات ارزشمند، متاسفانه در هفته‌های اخیر، دو مشکل اساسی و نگران‌کننده بروز کرده که شیرینی این خدمت بزرگ را در کام مالکان تلخ کرده و اکنون نیازمند ورود مستقیم و قاطع حضرتعالی است. اول اینکه در حال حاضر، مسیر دسترسی مناسب و امنی برای تردد صد‌ها خانواده ساکن در «پردیس زندگی» تعبیه نشده است. مسیر‌های موجود، «ناایمن» و حادثه‌خیز بوده و این موضوع می‌تواند منجر به آسیب‌های جانی و مالی جبران-ناپذیر برای شهروندان شود.

موضوع دوم همزمان با مشکل مسیر، همسایه مجاور ما (شهرک کاریز بوم، متعلق به موسسه کوثر) در حال ساخت یک «دیوار جداسازی» ۷ کیلومتری است. این اقدام که مصداق بارز «تبعیض اجتماعی» در شهر دارالعباده یزد است، نه تنها برخلاف آرمان‌های عدالت‌محور انقلاب اسلامی است، بلکه بهترین و «امن‌ترین مسیر دسترسی» ما را نیز مسدود خواهد کرد. ما به هیچ وجه به دنبال انتفاع رایگان از امکانات شهرک مجاور نیستیم؛ ما صرفاً خواستار «حق عبور» از یک «مسیر امن» هستیم. لطفا پیگیری کنید.