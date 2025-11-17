وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه و گفت‌و‌گو در خصوص اتصال ریلی چین به اروپا از طریق قطار برقی سرخس به چشمه ثریا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که به منظور شرکت در دومین نشست بین المللی اتصال ریلی چین به اروپا، به چین سفر کرده است، در حاشیه فروم ریلی چین-اروپا، به خبرنگاران گفت: باتوجه به جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به طور قطع در این فروم گزارش‌هایی که ارائه و ملاقات‌هایی که انجام می‌شود اثرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به چشمه باری که در چین وجود دارد ایران می‌تواند دروازه ورود به اروپا باشد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در همین زمینه مذاکرات اولیه برای راه اندازی قطار برقی در مسیر سرخص به چشمه ثریا نیز انجام شده است. 

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حاشیه این اجلاس نشست‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین بازدید‌هایی از ظرفیت‌های ریلی کشور چین انجام خواهد شد افزود: موضوع مهم این است که ساختار ریلی در بسیاری از کشور‌ها باعث توسعه آنها شده و در کشور ما هم با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد هم در مسیر شمال به جنوب و هم مسیر ترانزیتی شرق به غرب قطعا توسعه خطوط ریلی می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه کشور شود.

صادق گفت: به جز مسیر و ریل، ناوگان هم در این حوزه بسیار اهمیت دارد و ما کسری‌های زیادی در حوزه ناوگان به ویژه در لوکوموتیو داریم که باید آن را رفع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در پایان ابراز امیدواری کرد، بعد از این سفر و با توجه به بازدید‌ها و صحبت‌هایی که هم در حوزه ساخت خطوط ریلی و هم در حوزه تامین ناوگان انجام خواهد شد بتوان قدم‌های موثری در جهت تنظیم ساختار ریلی کشور برداشت.

دومین نشست اتصال ریلی چین به اروپا روز سه شنبه با حضور مقاماتی از کشور‌های این مسیر و همچنین شرکت‌ها و فعالان حوزه ریلی در شهر شیان در مرکز استان شانشی چین برگزار خواهد شد.

در این سفر، معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و دو تن از اعضاء کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی را همراهی می‌کنند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: راه و شهرسازی ، همکاری ریلی
خبرهای مرتبط
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
آخرین اخبار
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازنگری سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۳۶.۸ میلیارد دلار ارز واردات طی امسال تامین شد
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 