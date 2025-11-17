باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست خبری اعلام کرد که قشم با توجه به ظرفیتهای بینالمللی، زیرساختی و حقوقی خود، آماده است به «دروازه توسعه اقتصاد دیجیتال ایران» تبدیل شود. او تأکید کرد که هدف، همسو با برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از اقتصاد کلان کشور است.
پیغامی با اشاره به تحولات «انقلاب صنعتی موج چهارم و پنجم» گفت: «آینده اقتصاد و اشتغال در حوزههایی رقم میخورد که امروز هنوز وجود خارجی ندارند. ایران بهواسطه سرمایه انسانی توانمند چهار دهه اخیر نباید عقبماندگی گذشته را تکرار کند. اکنون وقت آن است که دانش و توان فناورانه به ثروت، اشتغال و صادرات تبدیل شود.»
برگزاری رویداد ملی اقتصاد دیجیتال در قشم
مدیرعامل منطقه آزاد قشم از برگزاری رویداد ملی اقتصاد دیجیتال در روز ملی پژوهش و فناوری خبر داد و افزود: «قشم از گذشته نقطه اتصال تجارت جهانی بوده و امروز نیز بهترین گزینه برای میزبانی اقتصاد دیجیتال کشور است. این رویداد نقطه آغاز همافزایی میان سیاستگذاران، شرکتهای دانشبنیان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خواهد بود.»
به گفته او، اهداف رویداد شامل: تقویت همکاریهای بینالمللی برای صادرات خدمات دیجیتال،حمایت از زیستبوم فریلنسرها، ایجاد مناطق آزاد دیجیتال، ارائه راهکارهای فناورانه برای مسائل کلیدی کشور،پیوند زنجیره ارزش کسبوکارهای نوآورانه،چالشهای حقوقی و لزوم ایجاد نظام دادرسی فناوری
پیغامی تأکید کرد: «نهادهایی مثل بیمه، مالیات، نظام قضایی و بازار سرمایه هنوز متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال عمل نمیکنند. ما به دادگاههای تخصصی فناوری، وکلای آموزشدیده و مدلهای جدید دادرسی نیاز داریم. اختلافات حوزه دیجیتال امروز مرجع تخصصی مناسب ندارد.»
مدیرعامل منطقه آزاد قشم از چند تجربه موفق در جزیره یاد کرد:هوشمندسازی توزیع آب شهری با الگوریتمهای هوش مصنوعی که مشکل چندساله مردم را برطرف کرده و قابلیت صدور به کشورهای منطقه را دارد.
او بیان کرد: پروژههای رمزارزی که با حمایت منطقه آزاد و دستگاههای ملی در حال انجام است؛ بهگفته او، «مناطق آزاد محدودیتهای سرزمین اصلی را ندارند و ناترازی مثبت برق در قشم، آن را به نقطه مناسب فعالیت انرژیبر دیجیتال تبدیل کرده است.»
وی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی با مشارکت سرمایهگذاران خارجی، که بستر فعالیتهای مرتبط با بلاکچین و رمزارز را تقویت کرده است.
پیغامی درباره امکان تبدیل قشم به پایلوت صادرات خدمات دیجیتال گفت: «از نظر حقوقی و مقرراتی، مناطق آزاد ظرفیتهای مغفولی دارند که میتواند موتور صادرات دیجیتال کشور باشد. از جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور تا ارائه خدمات فناورانه، فضای این منطقه آماده جهش است.»
آینده رویداد اقتصاد دیجیتال
وی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم رویداد، مدیرعامل منطقه آزاد قشم تصریح کرد: «رویداد زمانی پایدار است که پشت صحنه آن زیستبوم واقعی کسبوکار شکل بگیرد. هدف ما تکرار سالانه یک مراسم نیست؛ هدف ایجاد اکوسیستمی است که ثروت تولید کند و بخش خصوصی موتور آن باشد.»