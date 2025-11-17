باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین روشنک مسئول سازمان لیگ درباره تغییرات در برنامه برخی مسابقات اظهار کرد: تهیه و تدوین تقویم مسابقات باشگاهی همواره بر اساس قوانین و ضوابط ملی و بین‌المللی انجام می‌شود و سازمان لیگ فوتبال ایران هر سال حدود ۵۶۰۰ مسابقه در رده‌های مختلف آقایان و بانوان و همچنین رده‌های سنی برگزار می‌کند. قطعا مدیران، مسئولان و دست اندرکاران سازمان لیگ نسبت قوانین فوتبال حرفه ای در عرصه بین المللی آگاهی کامل دارند اما بعضا مورد نقد غیرکارشناسی برخی افراد کم اطلاع قرار می گیرند.

وی افزود: طبیعی است در کار برنامه ریزی و برگزاری مسابقات عوامل متعددی دخیل هستند که ناگزیر سبب ایجاد چالش ها و اشکالاتی در این مسیر می شود گرچه سازمان لیگ همواره تلاش می کند با توجه به شرایط سخت افزاری و نرم افزاری فوتبال و ورزش کشور مسابقات را در مطلوب ترین حالت ممکن برنامه ریزی و برگزار کند. در رابطه با تعویق برخی مسابقات در لیگ برتر و جام حذفی، مسایلی مطرح شد که به جهت روشنگری و اطلاع افکار عمومی و خانواده فوتبال لازم است نکاتی را به صورت شفاف بیان کنم.