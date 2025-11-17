باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین روشنک مسئول سازمان لیگ درباره تغییرات در برنامه برخی مسابقات اظهار کرد: تهیه و تدوین تقویم مسابقات باشگاهی همواره بر اساس قوانین و ضوابط ملی و بینالمللی انجام میشود و سازمان لیگ فوتبال ایران هر سال حدود ۵۶۰۰ مسابقه در ردههای مختلف آقایان و بانوان و همچنین ردههای سنی برگزار میکند. قطعا مدیران، مسئولان و دست اندرکاران سازمان لیگ نسبت قوانین فوتبال حرفه ای در عرصه بین المللی آگاهی کامل دارند اما بعضا مورد نقد غیرکارشناسی برخی افراد کم اطلاع قرار می گیرند. وی افزود: طبیعی است در کار برنامه ریزی و برگزاری مسابقات عوامل متعددی دخیل هستند که ناگزیر سبب ایجاد چالش ها و اشکالاتی در این مسیر می شود گرچه سازمان لیگ همواره تلاش می کند با توجه به شرایط سخت افزاری و نرم افزاری فوتبال و ورزش کشور مسابقات را در مطلوب ترین حالت ممکن برنامه ریزی و برگزار کند. در رابطه با تعویق برخی مسابقات در لیگ برتر و جام حذفی، مسایلی مطرح شد که به جهت روشنگری و اطلاع افکار عمومی و خانواده فوتبال لازم است نکاتی را به صورت شفاف بیان کنم.
مسئول لیگ برتر تصریح کرد: با توجه به پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل کیپ ورد و برگزاری فینال رقابت های تورنمنت بین المللی بین ایران و ازبکستان در روز ۲۷ آبان ماه، عملا امکان برگزاری مسابقه تراکتور تبریز و پرسپولیس در جام حذفی با رعایت فاصله زمانی ۷۲ ساعت طبق قوانین و توصیه های فیفا وجود نداشت و دو باشگاه در استفاده از بازیکنان متعدد ملی پوش خود (هر دو باشگاه هر کدام ۶ ملی پوش داخلی و خارجی داشتند) دچار چالش میشدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تراکتوردر لیگ نخبگان در روز دوشنبه ۳ آذر نیز باید به مصاف تیم نسف قارشی ازبکستان برود برگزاری مسابقه در روز شنبه اول آذر نیز ممکن نبود. ضمن اینکه قبلا این موضوع پیش بینی شده بود و آمادگی تعویق این مسابقه را داشتیم با این وجود در صورتیکه تیم ملی در مسابقه با تیم کیپ ورد پیروز نمی شد و به فینال تورنمنت راه پیدا نمی کرد مسابقه تراکتور – پرسپولیس در جام حذفی در زمان اعلام شده برگزار می شد.
روشنک با اشاره به موارد مشابه برای تیم های دیگر حاضر در رقابت های آسیایی عنوان کرد: فصل گذشته نیز تیم های استقلال و پرسپولیس در لیگ نخبگان حضور داشتند و به جهت کمک به دو نماینده کشورمان در این رقابت های بین المللی، مسابقات این دو تیم حداقل در دو مقطع زمانی به تعویق افتاد.
مسئول لیگ برتر در مورد دلیل تعویق بازی سپاهان اصفهان و استقلال عنوان کرد: دیدار سپاهان اصفهان – استقلال در هفته دهم لیگ برتر نیز به دلیل درخواست کادرفنی تیم ملی به جهت آغاز اردوی تیم ملی از تاریخ ۱۸ آبان معوق شد که تعویق این مسابقه نیز به دلیل رعایت نشدن فاصله ۷۲ ساعته بین مسابقه استقلال با الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا وبازی مذکور بود.( استقلال در ساعت ۲۱:۴۵ روز ۱۴ آبان در اردن به میدان رفته بود که به این ترتیب امکان برگزاری مسابقه در تاریخ ۱۷ آبان با سپاهان وجود نداشت.)
روشنک با گلایه از برخی اظهار نظرها عنوان کرد: اینکه برخی از مسئولان محترم استقلال در مصاحبه هایشان سازمان لیگ را در خصوص برنامه ریزی مسابقات این تیم بی انصاف خطاب می کنند نیز کم لطفی است زیرا در موارد مشابه و مقاطع زمانی مختلف برای باشگاه استقلال هم مساعدت و همکاری های مشابه صورت گرفته است.به نظر می رسد برخی از این مصاحبه ها در راستای خوشایند فضای هواداری صورت می گیرد.
او افزود: بدیهی است وقتی تیمی در رقابت های قاره ای حضور دارد برنامه مسابقاتش فشرده تر از تیم هایی است که در این رقابت ها حضور ندارند و این شرایط برای تیم هایی که در رقابت با نمایندگان کشورمان در آسیا هستند نیز صدق می کند.با این حال سازمان لیگ با وجود همه محدودیتهای زمانی در برگزاری مسابقات برای مسابقه شهرآورد فاصله زمانی ۵ روزه از آخرین دیدار استقلال در لیگ در نظر گرفته است که زمان مناسب و معقول برای آماده سازی جهت حضور در مسابقه است.