مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته گذشته با کاهش دما هوا به حدود ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون مترمکعب رسید و بیشترین مقدار مصرف در روز چهارشنبه با حدود ۴۰۱ میلیون مترمکعب ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ آبان نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با مصرف حدود ۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد و نیروگاه‌ها با حدود یک میلیارد و ۳۱۹ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با بیش از یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی در مجموع بیش از ۵ میلیارد و ۲۳۳ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، ۱۷ آبان: نیروگاه‌ها ۱۷۹.۵۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۹۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۸۱.۲۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کرده‌اند. مجموع دریافت گاز این سه بخش در این روز ۷۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ۱۸ آبان: مصرف گاز نیروگاه‌ها به ۱۸۴.۰۶ میلیون مترمکعب رسید، صنایع عمده ۱۷۱.۶۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۸۲.۸۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف گاز این سه بخش در این روز به ۷۳۸ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب رسید.

دوشنبه، ۱۹ آبان: گاز مصرفی در نیروگاه‌ها ۱۸۳.۹۲ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۲.۰۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۸۷.۰۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. این سه بخش در این روز ۷۴۲ میلیون و ۹۶۰ هزار مترمکعب گاز دریافت کردند.

سه‌شنبه، ۲۰ آبان: نیروگاه‌ها ۱۸۸.۵۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۸۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۹۲.۹۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع دریافت گاز این سه بخش در این روز ۷۵۰ میلیون و ۳۸۰ هزار مترمکعب بود.

چهارشنبه، ۲۱ آبان: مصرف گاز در نیروگاه‌ها ۱۹۵.۲۲ میلیون مترمکعب ثبت شد، صنایع عمده ۱۶۷.۴۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۹۶.۰۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف گاز این سه بخش در این روز به ۷۵۸ میلیون و ۷۴۰ هزار مترمکعب رسید.

پنجشنبه، ۲۲ آبان: نیروگاه‌ها ۱۹۷.۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۹.۰۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۴۰۰.۹۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع دریافت گاز این سه بخش در این روز ۷۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب بود.

جمعه، ۲۳ آبان: گاز مصرفی در نیروگاه‌ها ۱۹۰.۱۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۱۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۸۴.۵۶ میلیون مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف گاز این سه بخش در این روز ۷۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار مترمکعب بود.

میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد به‌طور میانگین نیروگاه‌ها روزانه حدود ۱۸۸.۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بیش از ۳۸۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند. در مجموع الگوی مصرف بیانگر کاهش تدریجی در بخش نیروگاهی و افزایش محسوس در بخش خانگی و تجاری است؛ روندی که هم‌زمان با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضای سیستم‌های گرمایشی در کشور شکل گرفته است.

منبع: وزارت نفت

