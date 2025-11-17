مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان اعلام کرد استانداردسازی سیستم گرمایشی ۸۰ درصد مدارس استان تکمیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- مرادی گفت: تمامی مدارس استان به سیستم گرمایشی مجهز هستند و با تلاش‌های صورت گرفته و جذب اعتبارات مورد نیاز، سیستم گرمایشی ۸۰ درصد از مدارس استان استاندارد شده است.

وی همچنین افزود: پیش‌بینی می‌شود که طی چهار سال آینده، تمامی سیستم‌های گرمایشی فرسوده مدارس استان استاندارد و نوسازی شوند.

مرادی در ادامه اظهار کرد: امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس استان هزینه شده است.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته، سیستم گرمایشی ۵۵۰ کلاس درس در استان کردستان استانداردسازی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کردستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از روند توسعه فضای آموزشی در استان خبر داد و گفت: در راستای توسعه عدالت در فضای آموزشی، طی سال جاری ۱۹۱ پروژه آموزشی با ۱۰۴۲ کلاس درس در استان تعریف شده است که هم‌اکنون در دست اجرا قرار دارد.

مرادی همچنین ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها، ۷۰ طرح در قالب ۶۰۰ کلاس درس تا پایان سال تحصیلی آینده آماده بهره‌برداری و تجهیز خواهد شد.