باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور شرکت در نخستین اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر، ایگور بابوشکین، رئیس منطقه آستراخان روسیه وارد رشت شد و با استاندار گیلان دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار دو طرف با تأکید بر پیوند‌های تاریخی و ظرفیت‌های مکمل دو منطقه، بر ضرورت توسعه مراودات تجاری، تقویت مسیر‌های حمل‌ونقلی زمینی و دریایی و افزایش مبادلات کالا میان گیلان و آستراخان تأکید کردند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان با اشاره به جایگاه بندر انزلی و مرز آستارا در محور کریدور شمال - جنوب، این دیدار را فرصتی برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی دانست و گفت: گیلان آماده است زمینه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مشترک و مبادلات پایدار فراهم کند.

ایگور بابوشکین، استاندار آستراخان روسیه نیز با قدردانی از میزبانی گیلان، خواستار گسترش ارتباطات تجاری و تقویت همکاری‌های بندری و دریایی میان دو طرف شد.

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر، فردا و پس فردا (روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه) در رشت برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان