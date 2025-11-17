باشگاه خبرنگاران جوان - در روز سوم و پایانی رقابتهای تکواندو بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض عربستان، چهار هوگوپوش کشورمان به مصاف حریفان رفتهاند.
در وزن ۶۳- کیلوگرم، فاطمه اسکندرنیا در گام نخست با عزیزووا از ازبکستان روبهرو شد و در دو راند متوالی شکست خورد. اسکندرنیا با توجه به فینالیست نشدن نماینده ازبکستان، خیلی زود حذف شد.
در وزن ۷۰+ کیلوگرم، ملیکا میرحسینی برابر نور محمد از قطر به برتری رسید و راهی نیمهنهایی شد. ملیکا در این مبارزه با سوتلانا اوسیپووا قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک پاریس از ازبکستان رو در رو شد و در مبارزهای نزدیک که سه راند ادامه یافت، شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا راهی ردهبندی شود.
در وزن ۶۷- کیلوگرم، حامد اصغری در دور نخست بوکار دیوپ از سنگال را ناکاوت کرد و سپس حمزه نشا از اردن را در دو راند متوالی مغلوب کرد و به نیمهنهایی رسید. حامد در این تقابل، برابر دایی اوغلو از ترکیه شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند تا کارش را در ردهبندی ادامه دهد.
در وزن ۸۲+کیلوگرم، علی احمدی در گام نخست عبدالعزیز دوساری از بحرین را مقتدرانه شکست داد. احمدی در ادامه به مصاف امره آتسلی نماینده پرافتخار ترکیه رفت و در دو راند پیاپی شکست خورد. با نرسیدن نماینده ترکیه به فینال، احمدی حذف شد.
در روزهای گذشته تکواندوکاران ایران به دو طلا، چهار نقره و یک برنز دست یافتند.