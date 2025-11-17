ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرد: مراجع قضایی آفریقای جنوبی به درخواست ایران برای بررسی علت مرگ یک جوان ایرانی در کشور یاد شده پاسخ دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی ارسال درخواست معاضدت قضایی اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ یک جوان ایرانی در آفریقای جنوبی و بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و آفریقای جنوبی، مراجع قضایی آن کشور پس از دریافت درخواست مزبور و بررسی آن، نتیجه نهایی تحقیقات خود را درباره مرگ جوان ایرانی در شهر mossel Bay اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، شکل گیری این پرونده به ماه‌ها پیش باز می گردد، هنگامی که خانواده یک جوان ایرانی با مراجعه به مراجع قضایی، اعلام کردند فرزند آنها که به همراه یک تبعه اهل آفریقای جنوبی برای زندگی به شهر mossel Bay عزیمت کرده بود به طرز ناگهانی و مشکوک در آن کشور فوت شده است.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ایران، پس از ثبت شکایت و با استناد به موافقتنامه همکاری قضایی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، به طور رسمی درخواست همکاری قضایی با هدف مشخص شدن علت دقیق فوت همچنین بررسی نقش احتمالی نامزد اهل آفریقای جنوبی این جوان ایرانی را برای مقامات قضایی آفریقای جنوبی ارسال کرد.

پس از پیگیری‌های کارشناسان این معاونت و براساس پاسخ رسمی دریافت شده، مرگ این جوان ایرانی بر اثر سانحه تصادف با موتور سیکلت و علت مرگ جراحات ناشی از ضربه شدید به قفسه سینه تعیین و تأیید شد و دادگاه شهر یادشده هیچ شخصی را در این رابطه مقصر ندانست.

نتیجه تحقیقات قضایی آفریقایی جنوبی به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ تصمیم در پرونده مطرح شده ارسال شد.

 

برچسب ها: تحقیقات قضایی ، همکاری قضایی
خبرهای مرتبط
پایان سفر رئیس قوه قضاییه به قطر
دو نفر در رابطه با حادثه خودسوزی در سیرجان بازداشت شدند
رئیس قوه قضاییه به قطر می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
شعله‌های گسترده در کارگاه رنگرزی؛ اعزام سه ایستگاه آتش‌نشانی
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
آخرین اخبار
پایان تحقیقات قضایی درباره مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی
شعله‌های گسترده در کارگاه رنگرزی؛ اعزام سه ایستگاه آتش‌نشانی
برپایی ۱۵۵ ایستگاه صلواتی و سمنوپزان در سطح شهر تهران در ایام فاطمیه (س)
سارق نمایشگاه بین المللی حین سرقت دستگیر شد
افزایش سرعت بازسازی ناوگان/ ۴۸ اتوبوس از ابتدای سال بازسازی شد
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال، هزار و ۲۶۸ همت بوده است
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
۸۰ درصد پرونده‌های سقط جنین مربوط به شکایت مرد از همسر است
گام جدید مدیریت شهری برای افزایش کیفیت محلات منطقه ۱۰
بیش از ۹۰ درصد واگن‌های خط ۵ به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
سفر معنوی دانشگاهیان آغاز شد؛ ۸ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می‌شوند
استانداری در مورد حریم باید به دولت پاسخ دهد
بیش از هزار و ۳۰۰ شهید در بین جانبازان شیمیایی/ لزوم پیگیری حقوقی مطالبات جامعه ایثارگری
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه وکالت، ضربه به اعتماد عمومی است
هدایت آب‌های سرگردان زیر زمین برای آبیاری فضای سبز
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
میزان خسارت خودرو‌های سواری در جنگ ۱۲ روزه اعلام شد
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
افزایش ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت
وضعیت نارنجی هوای تهران ابری
تصادف زنجیره‌ای چهار سرویس پرسنلی در بزرگراه همدانی
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تکیه بر تولید داخلی سرعت می‌گیرد