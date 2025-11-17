اجتماع بزرگ فاطمیون دارالمؤمنین تهران همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)، عصر دوشنبه ۳ آذرماه با حضور گسترده مردم و مداحان برجسته کشور در میدان ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش معاونت اموراجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۴، در ادامه ویژه‌برنامه‌های فاطمیه ۱۴۴۷، اجتماع بزرگ فاطمیون به عنوان محوری‌ترین مراسم عزاداری دارالمؤمنین تهران، عصر روز دوشنبه ۳ آذرماه در میدان ۱۳ آبان برگزار می‌شود.

مجتبی فیلسوف‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی دارالمؤمنین تهران با اعلام این خبر گفت: اجتماع فاطمیون یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های ایام فاطمیه در منطقه ۱۴ است و امسال با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان و خانواده‌ها، جلوه‌ای باشکوه از همبستگی و ولایت‌مداری اهالی دارالمؤمنین تهران را رقم خواهد زد.

این مراسم از ساعت ۱۵ در میدان ۱۳ آبان آغاز می‌شود و با تلاوت قرآن هادی عابدی و اجرای محمدامین قاسمی همراه خواهد بود. در بخش اصلی برنامه نیز جمعی از مداحان شناخته‌شده کشور از جمله، کربلایی حاج مهدی رضایی، کربلایی محمد ابراهیمی اصل، کربلایی سجاد محمدی و کربلایی محسن عراقی به مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت حضرت صدیقه طاهره‌(س) می‌پردازند.

طبق اعلام معاونت اجتماعی منطقه، حرکت دسته‌های عزاداری نیز همزمان با این برنامه از ساعت ۱۴ از میدان نبرد آغاز شده و عزاداران پس از طی مسیر، به اجتماع بزرگ فاطمیون در میدان ۱۳ آبان ملحق خواهند شد.

فیلسوف‌زاده با دعوت از عموم مردم منطقه گفت: اهالی دارالمؤمنین تهران همواره در مناسبت‌های مذهبی پیشگام بوده‌اند و امسال نیز امیدواریم اجتماع فاطمیون نمادی از ارادت قلبی شهروندان به سیره نورانی حضرت زهرا‌(س) باشد.

