عراقچی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه ایران و افغانستان تبادل نظر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در تماس تلفنی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کرد.

«سید عباس عراقچی» با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشور‌های منطقه، بر تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته، از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه‌ای استقبال کرد.

