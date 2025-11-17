یک نهاد مدنی فعال در حوزه خبرنگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش «خطرناک» تجاوزات علیه خبرنگاران فلسطینی بازداشت‌شده در زندان‌های رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش این مرکز، اقدامات اشغالگران نقض آشکار قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشر است.

در این بیانیه آمده است: «رژیم اشغالگر همچنان ۲۶ خبرنگار فلسطینی را در زندان‌های خود نگهداری می‌کند که سرنوشت سه تن از آنان از زمان بازداشت در نوار غزه و از ابتدای جنگ علیه این منطقه نامعلوم مانده است.»

این سه خبرنگار که «نزال سهیل الوحیدی»، «هیثم جمال عبدالواحد» و «احمد حسام الاغا» نام دارند، ربوده شده‌اند و خانواده‌ها و وکلای آنان تاکنون موفق به دریافت اطلاعاتی درباره محل نگهداری آنها نشده‌اند.

این نهاد با اشاره به شهادت‌های خبرنگاران آزاد شده از زندان‌های اسرائیل، تاکید کرد که اشغالگران به دنبال اجرای سیاست هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی و محدود کردن آزادی رسانه‌ها هستند.

در این بیانیه تصریح شده است: «آنچه خبرنگاران در زندان‌های رژیم اشغالگر متحمل می‌شوند، نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۹ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم است.»

این مرکز در پایان، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران و کمیته‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی را به اقدام فوری برای روشن شدن سرنوشت سه خبرنگار مفقودی و آزادی فوری سایر خبرنگاران بازداشت شده فراخواند.

این نهاد از جامعه بین‌المللی خواست برای توقف تجاوزات علیه اصحاب رسانه فلسطینی، بر رژیم اشغالگر فشار وارد کند.

منبع:  مرکز اطلاع رسانی فلسطین

