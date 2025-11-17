باشگاه خبرنگاران جوان _ علی بویری با بیان اینکه این همایش با حضور صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه و همکاری ادارات، نهادها و دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز برگزار شد، گفت: نظرات علمی و تخصصی ارائه‌شده در این کارگاه یک‌روزه، مبنای تصمیمات راهبردی و اجرایی در سطح شهرستان خواهد بود. این برنامه‌ها به‌صورت مستمر در اهواز ادامه دارد.

سرپرست فرمانداری و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز همچنین خواستار هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شد و گفت:با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، زمینه برای اجرای طرح‌های اثرگذار در پیشگیری و مقابله با اعتیاد فراهم خواهد شد.

گفتنی است این همایش با ارائه سخنرانی‌های تخصصی و جمع‌بندی برنامه‌های مشترک بین دستگاه‌های مرتبط، و تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و تعدادی از فعالین حوزه مبارزه با مواد مخدر به کار خود پایان داد.

در حاشیه این‌همایش، نمایشگاه تخصصی مبارزه با مواد مخدر برپا شد.

همایش مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ توسط ادارات، نهادها و دستگاه ها اجرایی عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اهواز و با حضور علی بویری سرپرست فرمانداری اهواز، سلطانمحمد رضوانی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، رضا نجاتی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان، مهرداد کریمیان‌مدیر کل بهزیستی خوزستان و جمعی از مسئولین، انجمن های مردم‌نهاد، اساتید دانشگاه و کارشناسان ادارات و شرکت ها در تالار امام رضا(ع)‌شهرک نفت اهواز برگزار شد.

منبع روابط عمومی