باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی ضرابی مدیرعامل شرکت بنیاختههای رویان در نشست خبری با رسانههای استان قزوین گفت: مرکز ذخیرهسازی سلولهای بنیادی خون بندناف رویان توانسته بر اساس حجم نمونههای ذخیرهشده و دامنه فعالیتهای تجاری بینالمللی، جایگاه خود را در سطح جهانی ارتقا دهد؛ دستاوردی که در شرایط تحریمهای شدید علیه جمهوری اسلامی ایران بهدست آمده است.
وی با بیان اینکه ایران اکنون جزو سه کشور پیشرو خاورمیانه در این حوزه است، یادآور شد: امارات، عربستان و ایران مراکز فعال و معتبر منطقه در حوزه سلولهای بنیادی هستند و کشور ما در بسیاری از شاخصها دست بالا را دارد.
مدیرعامل بنیافتههای رویان به بخشی از دستاوردهای زیرساختی کشور اشاره کرد و گفت: ساخت ۶ دستگاه تانک ذخیرهسازی ازت مایع در داخل، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، موجب خودکفایی کشور در نگهداری سلولهای بنیادی شده است.
ضرابی همچنین از بومیسازی محلول استراتژیک «استیل استارچ» برای جداسازی سلولهای بنیادی خبر داد و افزود: با همکاری شرکتهای دانشبنیان، امروز نیاز کشور در این حوزه بدون وابستگی خارجی تامین میشود.
وی با مرور ۲۰ دستاورد مهم یک دهه گذشته در پزشکی بازساختی گفت: راهاندازی بانک سلولهای بنیادی، ذخیرهسازی بافت بندناف، پالپ دندان، پرده جنینی، انجام پیوندهای درمانی، کارآزماییهای اوتیسم، آتروز واماس و ساخت نخستین پالایشگاه محصولات زایمانی از تحولات مهم علمی کشور است.
به گفته وی، کاربرد سلولهای بنیادی اکنون در درمان بیماریهای سخت و چالشبرانگیز از جمله سرطانهای خون، تالاسمی، نقص سیستم ایمنی، فلج مغزی کودکان، بیماریهای قلبی، آرتروز و کمخونی مادرزادی بهطور جدی در حال توسعه است.
ضرابی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار نمونه خصوصی خون بندناف در کشور ذخیرهسازی شده، ادامه داد: در بخش عمومی نیز پنج هزار و ۱۰۰ نمونه وجود دارد که اگرچه کمتر از بخش خصوصی است، اما نقش حیاتی در درمان بیماران دارد.
مدیرعامل بنیافتههای رویان با اشاره به اینکه ۴۱ نمایندگی فعال در استانهای مختلف کشور فعالیت دارند، افزود: قزوین نیز یکی از دفاتر فعال این شبکه گسترده در کشور است.
وی همچنین از موفقیت ۱۰۰ عمل پیوند سلولی خبر داد و تصریح کرد: ۴۰ بیمار خونی و ۶۰ بیمار مبتلا به بیماریهای عصبی با سلولهای بنیادی خون بندناف درمان شدهاند و نتایج این پیوندها موفقیتآمیز بوده است.
ضرابی با اشاره به راهاندازی بانک پالپ دندان گفت: در این طرح از سلولهای ریشه دندان برای درمان بیماریهای عصبی استفاده میشود؛ این خدمت فعلاً عمومی بوده و قابلیت تجاریسازی خصوصی ندارد.
به گفته مدیرعامل این شرکت، بانک سلولهای بنیادی خون محیطی نیز توسط رویان اداره میشود و تنها مرکز کشور است که بهطور گسترده سلولهای موردنیاز تمام مراکز پیوند سرطان خون در ایران را تأمین میکند؛ تاکنون نمونههای بیش از یک هزار و ۸۵۰ بیمار ذخیرهسازی شده است.
استفاده هدفمند از سلولهای بنیادین و ارتباط مراکز در جهان به یکدیگر از برنامههای دهه سوم مرکز رویان خواهد بود تا بتوانیم تحلیل ژنتیک فرد محور را با استفاده از تکنیکهای ویرایش ژن انجام دهیم.
پنج هزار و ۳۰۰ مورد سلول بنیادی خون بند ناف در استان قزوین ذخیره سازی شده است.
منبع: ایرنا