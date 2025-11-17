باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، ریاضی تنها یک درس در مدرسه یا دانشگاه نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای درک جهان پیرامون ما است. به همین منظور یادگیری ریاضیات از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از جشن‌هایی که برای دانش آموزان برگزار می‌شود؛ جشن عدد هزار است. این جشن؛ یک رویداد آموزشی و شاد است که برای دانش آموزان پایه سوم دبستان برگزار می‌شود و شامل فعالیت ها؛ تزئینات و آهنگ‌های مخصوص است.به همین منظور دانش آموزان کلاس سوم سروش دبستان شهید امیدی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان اقدام به برگزاری جشن کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

