جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: باندی از سارقان مسلح که حدود یک ماه تحت رصد اطلاعاتی قرار داشتند، به هلاکت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دلیری گفت: مأموران پلیس در چارچوب طرح تشدید برخورد با سارقان مسلح و پس از یک ماه کار اطلاعاتی مستمر، یکی از باندهای فعال در سرقت مسلحانه را شناسایی و عملیات دستگیری آنان را در ساعات پایانی شب گذشته آغاز کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات، اعضای این باند با تیراندازی به ‌سوی مأموران قصد فرار داشتند که با واکنش متقابل نیروهای پلیس مواجه شدند و هر سه نفر از سارقان مسلح در تبادل آتش به هلاکت رسیدند.

به گفته جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، از این باند مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و تجهیزات مرتبط با سرقت کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد برخی اعضای این باند از اتباع بیگانه بوده و ارتباطاتی با گروه‌های ضدانقلاب خارجی داشته‌اند.

سردار دلیری افزود: این افراد با هدف ایجاد ناامنی، اخلال در توسعه منطقه و سرقت طلاجات و اموال مردم فعالیت می‌کردند.

منبع ایرنا

برچسب ها: سارقان مسلح ، دستگیری
