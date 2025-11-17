درستی رئیس کتابخانه های عمومی خوی گفت: برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی خوی در سال جاری ۴٠ درصد افزایش یافته است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - بمناسبت هفته کتاب ، کتابخوانی و کتابدار ( ۲۴ آبان تا ۲ اذر) هادی درستی رئیس کتابخانه های عمومی خوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خوی بعداز تبریک سی و سومین دوره هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری اسلامی گفت: در شهرستان خوی ۱٠ باب کتابخانه وجود دارد که ۸ باب آن کتابخانه عمومی و ۲ باب آن در اداره زندان مرکزی و زندان روباز به فعالیت فرهنگی مشغول هستند.

وی افزود: در ۸ باب کتابخانه عمومی تقریبا ۱۸٠ هزار جلد کتاب وجود دارد و ۱۱ هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی هستند که در طول یک سال اخیر در حدود ۳۵ هزار جلد کتاب توسط اعضا به امانت گرفته شده است که نشان از علاقه مردم علی الخصوص جوانان به مطالعه و کتابخوانی است.

درستی گفت: در یکسال اخیر مردم فهیم و کتاب دوست خوی به تعداد ۲ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان اهدا نموده اند.

مدیر کتابخانه های عمومی خوی اظهار داشت: برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی در سال ۱۴٠۴ ، ۴٠ درصد افزایش یافته و به ۵٠٠ برنامه متنوع فرهنگی رسیده است که از جمله ۴۲ نشست کتابخوانی، ۱۱٠ برنامه ویژه کودکان، ۶۵ برنامه مناسبتی، ۴۷ مسابقه کتابخوانی و کتاب محور، در سطح کتابخانه های شهرستان برگزار شده است.

هادی درستی درادامه گفتگو به برنامه های هفته کتاب امسال نیز اشاره کرد و گفت: در هفته کتاب امسال یک مسابقه کتابخوانی ( از کتاب کشتی پهلو گرفته از سید مهدی شجاعی) با همکاری شهرداری، شورای اسلامی و یکی از هیآت مذهبی بمناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) برگزار می‌شود.

وی اضافه نمود: دومین دوره مسابقات عکاسی با محوریت عکاسی من و کتاب ، جمع خوانی نمادین کتاب با همکاری آموزش و پرورش و شورای اسلامی در محوطه شورا، راه اندازی غرفه فرهنگی ، آشنایی مردم با امکانات کتابخانه و عضو گیری رایگان از مردم در پیاده راه هسته مرکزی شهر، نشست ویژه کتابخوان در محوطه مقبره شمس تبریزی باهمکاری یکی از سازمان های مردم نهاد کتاب محور، ۸٠ برنامه فرهنگی کتابخانه محور،نشست سراسری کتاب و کتابخوانی در سراسر استان با همکاری آموزش و پرورش مورخه ۲۶ آبان ماه در یکی از مدارس شهرستان، بازدید از کتابخانه های عمومی توسط دانش آموزان با برنامه های متنوع فرهنگی، از جمله برنامه های هفته کتاب در خوی می باشد.

مدیر کتابخانه های عمومی خوی در پایان سخنان خود از مردم خواست با اهدای کتاب های علمی به کتابخانه های عمومی شهرستان، فعالیت این نهاد فرهنگی را پویاتر و فعالتر نمایند.