موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای بین وزارت اقتصاد و وزارت کار امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت اقتصاد امضاء شد.

 این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد. به موجب این موافقتنامه، معاونت علمی، فنآوری رئیس‌جمهور، معادل یکهزار میلیارد تومان در سالجاری، اعتبار در اختیار وزارت کار قرار می‌دهد که به منظور تجهیز ۳۱ مرکز تخصصی مهارت های پیشرفته زیر مجموعه سازمان فنی حرفه ای کشور، از شرکت های دانش‌بنیان ایرانی، تجهیزات خریداری کند.

بنا بر این گزارش، امضای این موافقتنامه‌ در راستای پیش بینی پذیر کردنِ اجرایی سازیِ اعتبار مالیاتی مرتبط، به کمک انجام شده برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در اجرای بند (ب) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی شرکت‌های سرمایه گذار موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان صورت گرفت.

بر مبنای این موافقتنامه، تا سقف یک هزار میلیارد تومان، رقم مالیات برآورد شده شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی، با ساز و کار مصرح در موافقتنامه، در اختیار وزارتخانه مزبور قرار گرفته و صرف تجهیز مراکز تخصصی مهارت های پیشرفته از طریق شرکت های دانش بنیان ایرانی می شود.

در همین راستا، ماده ۲ موافقتنامه، تصریح دارد: تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری صورت پذیرفته در راستای اهداف مندرج در صدر ماده ۹۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می رسد، برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای به نحوی که اعتبار مالیاتی مربوطه به صورت قطعی و پیش بینی پذیر از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم سال پرداخت کمک یا سال‌های بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم) پیشرفت شرکت‌های سرمایه گذار، کسر شود.

این گزارش حاکی‌است، اهداف موافقتنامه شامل "توسعه زیرساخت‌های فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای"، "به اشتراک گذاشتن کارگاه‌ها و مراکز پیشرفته فنی حرفه ای با شرکت های دانش بنیان برای اهداف توسعه فناوری همچون نمونه سازی"، "تبدیل کارگاه‌های مراکز فنی حرفه ای به مراکز نوآوری پیشرفته با نظارت معاونت علمی" و "توانمند سازی و تامین نیروی ماهر مورد نیاز برای شرکت‌های دانش بنیان تولیدی" عنوان شده است.

موافقتنامه اشعار میدارد: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت مقررات موجود، پیش بینی لازم برای تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی مذکور را فراهم می‌نماید به نحوی که اجرای مقررات بعدی تأثیری در تغییر در پذیرش میزان اعتبار مالیاتی سرمایه گذار نداشته و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیمِ سال پرداخت کمک یا سال‌های بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت) شرکت‌های سرمایه گذار کسر گردد.

گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظیفه تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع این موافقتنامه و همچنین طراحی فرآیندهای مرتبط اجرایی و تسهیل در اجرای آنها در حیطه وظایف محوله را بر عهده دارد.

منبع: وزارت اقتصاد

برچسب ها: اعتبار مالیاتی ، وزارت اقتصاد
خبرهای مرتبط
بهره مندی ۷۷۷ شرکت از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
اختصاص اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاران حوزه دانش‌بنیان
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۶ آبان ماه
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن+ عکس
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
آخرین اخبار
از ضعف نقدینگی تا رفتار محتاطانه سهامداران
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۶ آبان ماه
مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع از ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز گذشت
کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد مترمکعب نیازمند چه میزان سرمایه است؟
قشم دروازه اقتصاد دیجیتال ایران می‌شود
انجام مذاکرات اولیه برای اتصال ریلی چین به اروپا با قطار برقی سرخس-چشمه ثریا
حذف ۵ محصول کشاورزی پر آب بر از لیست آب بر بودن+ عکس
صدور بیمه بدون ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ممنوع است
اولین شهر هوشمند دریایی در منطقه آزاد قشم تصویب شد+فیلم
شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی دغدغه و معضل بخش کشاورزی
تقویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اینچه برون
بازنگری سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
۳۶.۸ میلیارد دلار ارز واردات طی امسال تامین شد
تامین ۴۷ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن محرومان کمتر از یک سال+ فیلم
۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد