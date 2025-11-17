باشگاه خبرنگاران جوان - موافقتنامه تسهیل اعطای اعتبار مالیاتی جهت توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل وزارت اقتصاد امضاء شد.
این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد. به موجب این موافقتنامه، معاونت علمی، فنآوری رئیسجمهور، معادل یکهزار میلیارد تومان در سالجاری، اعتبار در اختیار وزارت کار قرار میدهد که به منظور تجهیز ۳۱ مرکز تخصصی مهارت های پیشرفته زیر مجموعه سازمان فنی حرفه ای کشور، از شرکت های دانشبنیان ایرانی، تجهیزات خریداری کند.
بنا بر این گزارش، امضای این موافقتنامه در راستای پیش بینی پذیر کردنِ اجرایی سازیِ اعتبار مالیاتی مرتبط، به کمک انجام شده برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در اجرای بند (ب) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی شرکتهای سرمایه گذار موضوع بند (ت) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان صورت گرفت.
بر مبنای این موافقتنامه، تا سقف یک هزار میلیارد تومان، رقم مالیات برآورد شده شرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی، با ساز و کار مصرح در موافقتنامه، در اختیار وزارتخانه مزبور قرار گرفته و صرف تجهیز مراکز تخصصی مهارت های پیشرفته از طریق شرکت های دانش بنیان ایرانی می شود.
در همین راستا، ماده ۲ موافقتنامه، تصریح دارد: تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری صورت پذیرفته در راستای اهداف مندرج در صدر ماده ۹۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت که به تایید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می رسد، برای توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای به نحوی که اعتبار مالیاتی مربوطه به صورت قطعی و پیش بینی پذیر از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال پرداخت کمک یا سالهای بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم) پیشرفت شرکتهای سرمایه گذار، کسر شود.
این گزارش حاکیاست، اهداف موافقتنامه شامل "توسعه زیرساختهای فناورانه مراکز آموزشی فنی و حرفه ای"، "به اشتراک گذاشتن کارگاهها و مراکز پیشرفته فنی حرفه ای با شرکت های دانش بنیان برای اهداف توسعه فناوری همچون نمونه سازی"، "تبدیل کارگاههای مراکز فنی حرفه ای به مراکز نوآوری پیشرفته با نظارت معاونت علمی" و "توانمند سازی و تامین نیروی ماهر مورد نیاز برای شرکتهای دانش بنیان تولیدی" عنوان شده است.
موافقتنامه اشعار میدارد: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت مقررات موجود، پیش بینی لازم برای تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی مذکور را فراهم مینماید به نحوی که اجرای مقررات بعدی تأثیری در تغییر در پذیرش میزان اعتبار مالیاتی سرمایه گذار نداشته و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیمِ سال پرداخت کمک یا سالهای بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت) شرکتهای سرمایه گذار کسر گردد.
گفتنی است، سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظیفه تسهیل پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع این موافقتنامه و همچنین طراحی فرآیندهای مرتبط اجرایی و تسهیل در اجرای آنها در حیطه وظایف محوله را بر عهده دارد.
منبع: وزارت اقتصاد