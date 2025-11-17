باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - نشست خبری دکتر عمرانی رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی با حضور تیم کمیته جوانی جمعیت دانشکده و خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات بهداشت مرکزی شهرستان برگزار شد.

حمید رضا عمرانی در این نشست بعداز تشکر از زحمات همه کادر پزشکی دست اندرکاران جوانی جمعیت گفت: جوانی جمعیت با همت والای مردم و دستگاه های اجرایی محقق می‌شود.

وی افزود: برای جوانی جمعیت و افزایش فرزند آوری، همه مردم، علی الخصوص خانواده های جوان که زندگی مشترکشان را آغاز کرده اند و همه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور باید پای کار بیایند و مشکلات حاشیه ای فرزند آوری ازجمله: اشتغال و در آمد پایدار خانواده، تسهیل مشکلات مسکن، تسهیل اعطای وام های فرزند آوری با مبالغ بالا وسود بسیار کم و فرصت بازپرداخت طولانی مدت، کاهش و یا رایگان شدن هزینه های درمانی فرزند آوری مخصوصا دوقلو زایی و بیشتر، کمک های دولتی برای هزینه های درمانی و تحصیل خانواده هایی که بیش از ۳ فرزند دارند را حل نمایند.

عمرانی در ادامه به موضوع تکثیر نسل مسلمان وجنبه سیاسی مسئله اشاره کرد گفت: طبق دستورات اسلامی، مسلمانان برای دفاع از دین و کشور اسلامی باید برای فرزند آوری و تکثیر نسل مسلمان و پیروان ائمه اطهار ( ع ) همت والا دشته باشند تا در مقابل دشمنان اسلام و ایران امروز و آینده قدرت انسانی زیادی داشته باشیم تا با سلاح علم در مقابل دشمنان بایستیم.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود به نقش بی بدیل و مؤثر خبرنگاران و اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: اگر همه دستگاه های دولتی برای جوانی جمعیت کار کنند ولی مردم بی اطلاع باشند مشکل حل نمی شود و باید رسانه ها بلندگوی تلاش های شبانه روزی مسئولین باشند و همه جوانب مثبت جوانی جمعیت و فرزند آوری را تبلیغ نمایند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در ادامه سخنان خود به اقدامات انجام شده و در دست اقدام این دانشکده اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک بیمارستان فوق تخصصی قمر بنی هاشم ( مرکز ترومای شمال استان)که فعلا با حضور تیم پزشکی وزارت ، زیر ساخت های آن درحال بررسی است گلنگ زنی می شود.

وی افزود: بیمارستان قمر فعلی با همت همکاران برای ایجاد یک مرکز آموزشی، اداری، کلنیک های تخصصی و فوق تخصصی در حال آماده سازی است تا به بهره برداری برسد.

عمرانی گفت: در سال ۱۴٠۴ تعداد تخت های بیمارستانی باید به ۸۳۵ تخت می رسید ولی الان ۵۶٠ تخت داریم و ۲۷۵ تخت بیمارستانی تا آخر سال کم داریم و در تلاش هستیم در ۱۱ هزار مترمربع زمین آماده بیمارستان آیت الله خویی را تبدیل به ساختمان درمانی کرده و تعداد تخت های بیمارستان را افزایش دهیم.

عمرانی در باره ساختمان مرکز آموزشی رشته پزشکی خوی هم گفت: ساختمان مورد نظر ۸٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بعداز اتمام رشته پزشکی دانشکده دارای ساختمان مسقل می‌شود.

وی در ادامه از تالیف کتاب برنامه تحولی واستراتژیکی ۵ساله دانشکده علوم پزشکی خوی خبر دادوگفت: این کتاب مورد رضایت و تشویق وزیر محترم قرار گرفت که با این برنامه مسئولین آینده دانشکده علوم پزشکی خوی با راهکارهای کارشناسی شده این کتاب، برنامه های خود را عملیاتی می کنند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی در پایان سخنان خود گفت: با همکاری بخش خصوصی ( بوتراب) احداث مرکز جامع سرطان، شیمی درمانی و رادیو تراپی بزودی در خوی کلنگ زنی می‌شود.