نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی با حضور مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و دبیر کمیته ملی اسکان بشر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بهرهبرداری از نخستین مدرسه دارای نیروگاه خورشیدی در تهران با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی، سفیر کره جنوبی در ایران، صادق پوراقدم مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته ملی اسکان بشر، محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ و کلانتری مدیر دفتر اسکان بشر ملل متحد برگزار شد.
این مدرسه خورشیدی به ابتکار شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حمایت کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و همکاری دفتر سازمان اسکان بشر ملل متحد (UN-Habitat) در هنرستان راهیان قدس محله سیروس راهاندازی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در این مراسم با اشاره به اینکه این طرح بخشی از اجرای «سند سیاست ملی شهری» است، گفت: هدف اصلی از اجرای این پروژه، الگوسازی و ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بافتهای فرسوده شهری است. او توضیح داد: اجرای این پروژه تهران را در مسیر حرکت به سوی شهرهای پایدارتر و مقاومتر قرار میدهد.
به گفته گلپایگانی، شرکت در راستای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حوزههای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اموزش فعالیت میکند و پیشبرد این ماموریت نیازمند مشارکت همگانی و همکاری نهادهایی است که هر یک نقش ذاتی در بازآفرینی حوزه خود دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران تصمیم دارد استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را با جدیت بیشتری دنبال کند. تجربه موفق امروز نشان داد که میتوان تعداد زیادی از مدارس واقع در بافتهای ناکارآمد را به پنلهای خورشیدی مجهز کرد.
وی با بیان این که مشارکت مستقیم دانشآموزان در بخشهایی از فرایند اجرا، یکی از ویژگیهای ارزشمند این طرح بود؛ افزود: اقدامی که باعث شد این پروژه نه فقط یک نصب فنی، بلکه یک تجربه آموزشی و اجتماعی برای محله هدف باشد.
گلپایگانی خطاب به دانشآموزان هنرستان راهیان قدس از آنها خواست بهعنوان «سفیران بازآفرینی شهری» در مسیر کاهش مصرف انرژیهای فسیلی و صرفهجویی در برق نقش فعال داشته باشند.
وی تاکید کرد: با تکیه بر مشارکت مردم محلات و حضور نسل جوان، میتوان اتلاف منابع را به حداقل رساند و آیندهای پایدارتر ساخت.
به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری، با افتتاح این نیروگاه خورشیدی گامی عملی در جهت کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت محیطی و توسعه الگوهای شهری پایدار برداشته و هنرستان راهیان قدس به یکی از پیشروترین مدارس کشور در حوزه انرژی پاک تبدیل شد.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین از ساخت ۶۱ مدرسه با هدف توانمندسازی محلات هدف توسط این شرکت خبر داد.
محمد آیینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در مراسم بهرهبرداری از نخستین مدرسه مجهز به نیروگاه خورشیدی در پایتخت، با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این محدوده شهری اعلام کرد که منطقه ۱۲ با بیش از یکهزار بنای ارزشمند، از پرترددترین نقاط تهران است و روزانه حدود ۲ میلیون نفر به آن وارد میشوند؛ بهگونهای که تنها ورودی مترو در برخی روزها از یکونیم میلیون نفر عبور میکند.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۵ درصد موتورسیکلتهای فعال در تهران در این منطقه تردد دارند، افزود: آلودگی ناشی از این حجم تردد، ضرورت تغییر الگوی انرژی و حملونقل را دوچندان کرده است.
آیینی گام نخست در مسیر کاهش آلودگی را برقیسازی ناوگان عمومی منطقه عنوان کرد و گفت: ۸۵ درصد این فرایند انجام شده و برنامهریزی برای ممنوعیت تدریجی استفاده از سوخت فسیلی در محدوده بازار نیز در دستور کار قرار دارد.
شهردار منطقه ۱۲ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را «گام دوم» در این مسیر عنوان کرد و گفت: هر مدرسهای که بخواهد به سمت نصب پنلهای خورشیدی حرکت کند، از حمایت ۵۰ درصدی شهرداری منطقه برخوردار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک سقف تمام مدارس کشور به نیروگاههای خورشیدی مجهز شود.
آیینی همچنین پیشنهاد داد مدارس منطقه ۱۲ بهعنوان پایلوت «مدارس اجتماعمحور» انتخاب شوند تا دیوارهای ارتباطی میان مدرسه و محله برداشته شود و فضاهای آموزشی برای برگزاری دورههای فرهنگی، ورزشی و آموزشی در اختیار مردم قرار گیرد.
شهردار منطقه ۱۲ افزود: مدارس این منطقه میتوانند در حوزه پسماند، انرژیهای پاک و سایر موضوعات زیستمحیطی نیز نقش پایلوت ملی ایفا کنند.
وی افزود: افتتاح نخستین مدرسه خورشیدی در تهران صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه آغازی برای پیوند میان توسعه پایدار، آموزش نوین، مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۲ و الگوی قابل تعمیم به سایر مناطق شهری است.
در ادامه مراسم، قاسمی معاون آموزش و پرورش منطقه ۱۲ با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش یکی از محورهای اصلی برنامههای دولت چهاردهم است، گفت: عدالت آموزشی بهطور مستقیم توسط رئیسجمهور پیگیری میشود و هرگونه تأخیر در این مسیر تبعات جدی برای نسلهای آینده خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده هوش مصنوعی در دنیای امروز، خواستار همکاری همه ارگانها برای تقویت زیرساختهای آموزشی شد و محدودیت منابع انرژی را دلیلی بر ضرورت حرکت آموزش و پرورش به سمت انرژیهای تجدیدپذیر دانست.
قاسمی همچنین اعلام کرد: هدفگذاری این نهاد آن است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، بیش از نیمی از آموزشها در مسیر فنیوحرفهای و هنرستانها قرار گیرد.
در بخش دیگری از این مراسم جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به روند جهانی گذار انرژی گفت: مدل تولید برق در جهان سالهاست از وابستگی به سوختهای فسیلی فاصله گرفته و در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۳ درصد انرژی دنیا از منابع تجدیدپذیر تأمین شده است.
وی با هشدار نسبت به کاهش بارشها و وضعیت محیطزیست کشور، تاکید کرد: شرایط کنونی کاهش وابستگی به انرژیهای آبی و فسیلی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است. به گفته او، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور در هفته گذشته از مرز ۲ هزار و ۷۲۰ مگاوات گذشته و هدفگذاری برای سال آینده رسیدن به ۷ هزار مگاوات است.
منبع: شرکت بازآفرینی شهری