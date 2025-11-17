باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری از جاری شدن سیل در ایتالیا + فیلم

وقوع سیلی عظیم در منطقه‌ای در ایتالیا، ویرانی‌هایی را به همراه داشته که تصاویری از آن منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وقوع سیل گسترده در یکی از مناطق روستایی ایتالیا، عملیات نجات گسترده ای برای نجات قربانیان این سیل به راه افتاده است.

