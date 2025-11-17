رییس دانشگاه علوم پزشکی قم با رد شایعات مربوط به شیوع یک «ویروس جدید»، در این استان، گفت: مورد غیرمعمول یا ویروس جدیدی در قم مشاهده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی ابرازه با بیان اینکه نوسانات دمایی و تغییرات آب‌وهوایی، زمینه‌ساز افزایش ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شود، گفت: افزایش موارد سرماخوردگی، آنفلوانزا و سایر ویروس‌های فصلی طبیعی است و جای نگرانی درباره ویروس ناشناخته وجود ندارد.

وی ضمن تاکید بر نقش مردم در کنترل این بیماری‌ها،‌ اضافه کرد: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و استفاده از ماسک در مواقع ازدحام، ساده‌ترین اما مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از ابتلاست.

ابرازه یادآور شد: با رعایت نکات بهداشتی و مراقبت‌های فردی، می‌توانیم این دوره از بیماری‌های فصلی را بدون مشکل خاصی پشت سر بگذاریم.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم