شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی خطوط تلفن در شهر درچه اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به رشد فناوری در دنیای امروز؛ داشتن امتیاز تلفن ثابت در خانه؛ محل کار و اینترنت به عنوان وسیله ضروری و از جمله ملزومات خدمات شهری محسوب می‌شود. بسیاری از افراد بدینوسیله امرار معاش می‌کنند.
این روز‌ها اهالی شهرستان درچه از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهراستان اصفهان از قطع بودن ۱۰ روزه خطوط تلفن ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
بیش از ۱۰ روز خط تلفن‌های با سرشماره ۳۳۷۷ قطع است و عملا اینترنت و دوربین مداربسته و ... از کار افتاده است و پس از چندین روز پیگیری یکبار اعلام می‌کنند کابل دزدیده شده، یا شهرداری کابل را قطع کرده ولی درعمل به خاطر فیبرنوری است. می‌خواهند به گفته خودشان دو سه ماه تلفن نداشته باشیم و بعد هم کلا شماره‌ها عوض خواهند شد. لطفا پیگیری کنید بدون تلفن و اینترنت زندگی آسان نیست.

برچسب ها: خطوط تلفن ثابت ، قطعی تلفن ثابت ، مشکلات مردم
