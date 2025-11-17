باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر، فردا و پس فردا (روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ آبان ماه) با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود.

هادی حق شناس، استاندار گیلان گفت: این اجلاس بین المللی که با حضور نمایندگان و مقامات کشور‌های روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و همچنین استانداران استان‌های ساحلی کشور از جمله گیلان، گلستان، مازندران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر برگزار می‌شود، بستری ارزشمند برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و بندری میان کشور‌های حاشیه خزر است.

او از حضور وزیر امور خارجه در روز دوم اجلاس خبر داد و افزود: این اجلاس شامل یک مراسم افتتاحیه، یک اختتامیه و ۳ پنل تخصصی است.

به گفته استاندار گیلان، در روز افتتاحیه پنل‌های تخصصی با عناوین: «اقتصاد، سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» و «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» برگزار می‌شود.

حق شناس تصریح کرد: همچنین نمایشگاه بین المللی تجارت با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین با عنوان «کاسپین اکسپو ۲۰۲۵» از ۲۷ تا ۳۰ آبان در منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود. این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشور‌های حاشیه دریای کاسپین است.

استقبال استاندار گیلان از شرکت کنندگان اجلاس

هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۲۶ آبان ماه) از ورود عبدالمسلم عبدالمسلم‌اف نخست وزیر جمهوری داغستان روسیه، ایگور بابوشکین رئیس منطقه آستراخان روسیه، علی مجتبی روزبهانی سفیر ایران در ترکمنستان، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان به رشت برای شرکت در نخستین اجلاس سراسری استانداران کشور‌های حوزه دریای خزر استقبال کرده است.

ورود هیئت بلندپایه آذربایجانی از گذرگاه مرزی آستارا

امروز همچنین طالح قاراشوف، فرماندار شهرستان لنکران و میرحسن سیدوف، فرماندار شهرستان نفت‌چاله جمهوری آذربایجان به همراه ممد چراغلی، دبیر دوم وزارت امور خارجه این کشور با استقبال فرماندار آستارا از طریق مرز زمینی این شهرستان در شمال غربی استان وارد گیلان و عازم رشت محل برگزاری اجلاسیه شدند.

منبع: صدا و سیما