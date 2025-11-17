وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، با اعلام مخالفت کابینه با تشکیل هرگونه کمیته تحقیق رسمی درباره حوادث هفتم اکتبر تأکید کرد: «هرگز کمیته حقیقت‌یاب درباره شکست هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، روز دوشنبه با اعلام مخالفت کابینه با تشکیل هرگونه کمیته تحقیق رسمی در مورد حوادث هفتم اکتبر، تأکید کرد: «هرگز کمیته حقیقت‌یاب درباره شکست هفتم اکتبر تشکیل نخواهد شد.»

اسموتریچ در ادامه از تمایل خود برای حضور مجدد در عرصه انتخابات کنست خبر داد و گفت بعید نیست که بار دیگر در قالب اتحاد با ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند.

این در حالی است که کابینه بنیامین نتانیاهو در طول دو سال گذشته همواره با انجام هرگونه تحقیقات مستقل و دولتی درباره دلایل شکست‌های امنیتی در هفتم اکتبر و در جریان عملیات طوفان الاقصی مخالفت کرده است.

در واکنش به این موضع گیری، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون و حزب «یش عتید»، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تمایلی به همکاری با کمیته‌های تحقیقی تشکیل شده از سوی کابینه فعلی ندارد، مگر اینکه این کمیته‌ها به صورت رسمی و مستقل فعالیت کنند.

لاپید با اشاره به اینکه حزب او شریک «کلاهبرداری و لاپوشانی شکست‌ها» نخواهد شد، تأکید کرد: «حزب یش عتید برای تمام شرکای احتمالی خود در دولت آینده یک شرط اساسی تعیین خواهد کرد و آن تشکیل کمیته تحقیق رسمی برای بررسی جامع حوادث هفتم اکتبر است.»

این اختلاف نظر عمیق سیاسی در حالی ادامه دارد که جامعه اسرائیل همچنان در پی یافتن پاسخ‌هایی در مورد نقص‌های امنیتی منجر به حوادث هفتم اکتبر است، اما رژیم راستگرای فعلی ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر روی مسائل جاری حفظ کند.

منبع: تایمز اسرائیل

