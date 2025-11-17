سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعیدرضا مسیب مطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در بمبئی هند، با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ریشهدار بین دو کشور ایران و هند، بر بهرهبرداری از این ظرفیتهای ارزشمند جهت گسترش و تقویت مناسبات در همه حوزههای مورد علاقه طرفین بهویژه در زمینههای اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت