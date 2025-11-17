سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعیدرضا مسیب مطلق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در بمبئی هند، با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار بین دو کشور ایران و هند، بر بهره‌برداری از این ظرفیت‌های ارزشمند جهت گسترش و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، هند
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند
اعلام آمادگی ایران برای تقویت روابط دوجانبه با هلند
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه هند با وزیر امور خارجه کشورمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
عارف عازم روسیه شد
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
آخرین اخبار
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت