باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه بیان کرد: نگاه دولت به ایرانیان خارج از کشور این است که هر ایرانی در هر جای دنیا، سفیر جمهوری اسلامی ایران بوده و سرمایه او متعلق به تمدن ایران اسلامی است.

عارف با اشاره به برخی مشکلات کشور از جمله تحریم‌ها و همچنین ایران‌هراسی، گفت: ما تلاش کردیم که از این تحریم‌ها و مشکلات عبور کنیم؛ البته این تحریم‌ها برای کشور هم هزینه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد قطعی کشور توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است، افزود: ما با کشور‌های اوراسیا اشتراکات فرهنگی و تمدنی داریم و هرگاه به این کشور‌ها سفر می‌کنیم، احساس بیگانگی نداریم و همین اشتراکات زمینه همکاری‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: راهبرد دیگر کشور و دولت، شریک کردن بخش خصوصی در همه زمینه‌ها است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که برای دنبال کردن برنامه‌های توسعه باید به بخش خصوصی در همه زمینه‌هایی که آمادگی دارند، میدان بدهیم. حتی ما به دنبال واگذاری بخشی از مسئولیت‌های حاکمیتی نیز هستیم.

دکتر عارف خاطرنشان کرد: بعد از تدوین و تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، راهبرد مشارکت دادن بخش خصوصی دنبال می‌شود. البته ما نه تنها به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی بلکه به دنبال محوریت دادن به بخش خصوصی هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: تحقق این راهبرد زمان می‌برد تا بخش خصوصی در جایگاه خود قرار گیرد؛ زیرا برخی مشکلات از جمله بروکراسی و حاکمیت نگاه دولتی موجب شده بخش خصوصی نتواند در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد. البته ما در بخش‌هایی که موفقیت کسب کرده‌ایم، به این دلیل بوده که بخش خصوصی میدان‌دار بوده است؛ به‌طور مثال بیشتر دستاورد‌های ما در زمینه دانش‌بنیان‌ها مربوط به بخش خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان متمرکز تصمیم‌گیری کرد و از طرفی دیگر معتقد بود که بخش خصوصی باید محوریت داشته باشد، تصریح کرد: ما در حال واگذاری اختیارات به استان‌ها، مخصوصاً به استان‌های مرزی، برای تعامل با کشور‌های همسایه و منطقه هستیم تا تحت هر شرایطی نگرانی بابت تأمین کالا‌های اساسی و صادرات نداشته باشیم. به همین منظور، تکمیل کریدور‌های ریلی و جاده‌ای را در اولویت قرار داده‌ایم. ترانزیت به کشور‌های محصور در خشکی، تهاتر کالا به کالا و سوآپ کالا را نیز دنبال می‌کنیم. رابطه بانکی ما نیز در منطقه در حال بهبود است و تلاش می‌کنیم تا تحریم‌ها مانعی برای توسعه روابط منطقه‌ای نشود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه خاص روسیه در منطقه گفت: این کشور پتانسیل و امکانات بالایی دارد و از سویی رابطه راهبردی، صمیمانه و خوبی با این کشور در سال‌های اخیر داشته‌ایم. سند جامع مشارکت راهبردی با این کشور نیز به امضا رسیده و هر دو طرف نگاه مثبتی برای رفع بروکراسی در کشور‌های خود دارند تا این سند اجرایی شود.

وی تأکید کرد: کسب تراز تجاری مثبت در روسیه و اوراسیا برای ما اهمیت دارد. قانون تجارت آزاد با این منطقه در حال اجراست و تجار می‌توانند در این زمینه کمک کنند تا تراز تجاری ما مثبت شود.

عارف با بیان اینکه دولت این آمادگی را دارد که برای ارتقای سطح روابط با روسیه و منطقه اوراسیا هر کمکی را انجام دهد، افزود: ما می‌توانیم با روسیه تعاملات و صادرات خیلی بیشتری داشته باشیم. البته باید برای توسعه دائمی صادرات برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و با برخی اقدامات، بهانه برای توقف صادرات را ندهیم.

وی در خصوص مشکلات گمرکی تجار برای صادرات، خاطرنشان کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم مدیریت گمرک یکپارچه باشد تا مشکلات این بخش حل شود. برای این موضوع نیز ضرب‌الاجل تعیین کرده‌ایم.

عارف با اشاره به تلاش‌های دولت برای رفع مشکلات صادرات، افزود: ما با همفکری بخش خصوصی و کارآفرینان، جلسات تخصصی مختلفی در سطح وزارتخانه‌ها و حوزه معاونت اول برای رفع موانع تجارت برگزار کرده‌ایم تا در یک فضای کارشناسی به جمع‌بندی رسیده و تصمیمات لازم را بگیریم.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست با اشاره به تلاش‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای حل مشکلات بخش پتروشیمی از جمله حذف مالیات محصولات انتهای زنجیره پتروشیمی، گفت: بسیاری از دغدغه‌های تجار در حال حل شدن است و از ۲۵ اردیبهشت امسال شرایط تجاری ما تغییرات زیادی داشته است.

وی با تشریح انواع اقدامات دولت برای رفع موانع تجارت از جمله رفع مشکلات گمرک، اتاق بازرگانی و تعهدات ارزی، تهاتر، خاطرنشان کرد: اطمینان دارم تا پایان سال خیلی از موانع تجارت حل خواهد شد.

در ابتدای این دیدار، تعدادی از تجار به بیان دیدگاه و دغدغه‌های خود در زمینه تجارت بین‌الملل پرداختند.