باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -با حضور جمعی از مقامات استانی، فعالان حوزه سلامت و خیرین، برنامه جامع حل بحران زیرساخت‌های درمانی در جزیره هرمز رسماً آغاز شد؛ برنامه‌ای که با محوریت نوآوری اجتماعی و مشارکت مردمی طراحی شده است.

این مراسم به میزبانی احمد نفیسی، معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان و با حضور فرماندار بندرعباس، امام جمعه هرمز، اعضای شورای شهر، مدیرعامل انجمن حمایت‌های پزشکی از بیماران بی‌بضاعت ایرانی، مدیرعامل استارتاپ جامُش و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

احمد نفیسی در این مراسم با اشاره به ضرورت رفع مشکلات سلامت مردم هرمز گفت: ورود خیرین و فعالان نوآوری اجتماعی می‌تواند روند ارتقای خدمات درمانی این جزیره را به‌طور چشمگیری شتاب بخشد.

حجت‌الاسلام جعفر رستاخیز، امام جمعه هرمز نیز با بیان کمبودهای قابل‌توجه حوزه سلامت در جزیره، اجرای این طرح را اقدامی ضروری دانست و بر حمایت کامل مجموعه‌های دینی و مردمی تأکید کرد.

در ادامه، احمد پویافر، فرماندار بندرعباس با اشاره به دستور ویژه استاندار هرمزگان اظهار داشت: سلامت مردم خط قرمز ماست و تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع کمبودها و جبران عقب‌ماندگی‌ها بسیج شده است.

همچنین امیرارسلان عامری، مدیرعامل استارتاپ جامُش و امیرسیروس سعیدی، مدیرعامل انجمن حمایت‌های پزشکی از بیماران بی‌بضاعت ایرانی، با تشریح ابعاد اجتماعی این طرح، تأکید کردند که ایجاد شبکه‌ای مشترک میان خیرین، جامعه محلی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند ساختار سلامت هرمز را به‌صورت پایدار متحول کند.

در چارچوب این برنامه، سه محور اصلی شامل راه‌اندازی آمبولانس دریایی استاندارد، تقویت مرکز سلامت هرمز، استقرار پزشک مقیم و ایجاد شبکه داوطلبان امداد دنبال می‌شود. همچنین پیش‌بینی شده سازوکاری برای استمرار حمایت خیرین و توسعه خدمات درمانی ایجاد شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این طرح می‌تواند نقطه آغاز تحول در دسترسی مردم هرمز به خدمات اولیه سلامت و اورژانس باشد و با اجرای کامل آن، امنیت جانی ساکنان و گردشگران به‌طور محسوسی افزایش یابد.