باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور در روز جاری (دوشنبه)، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر بارش برف خواهیم داشت.

وی ادامه داد: سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، زنجان، شمال کرمانشاه، قزوین، البرز، تهران و با شدت کمتر در همدان، مرکزی، لرستان و ایلام فعال بوده و سبب بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گرد و خاک، در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد سبب تگرگ می‌شود.

او بیان کرد: امشب در شمال غرب و سه شنبه در شمال شرق کاهش دما رخ خواهد داد. فردا در خراسان شمالی بارش پراکنده و خفیف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین سه شنبه در جنوب غرب و چهارشنبه و پنجشنبه در شرق کشور افزایش باد خواهیم داشت.

ضیائیان توضیح داد: از سه شنبه تا پایان هفته افزایش غلظت آلاینده‌ها درشهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می‌شود.سه شنبه و چهارشنبه خارج فارس مواج است.

وی ادامه داد: امشب آسمان تهران کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی، به‌تدریج افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد است. بیشینه دمای پایتخت به ۱۹ و کمینه دمای آن به ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.