وزیر کشور گفت: اگر انتخابات تناسبی شورا‌ها در تهران با موفقیت برگزار شود، می‌توانیم آن را به مجلس نیز تعمیم بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، در نشست هم‌اندیشی حکمرانی استانداران که با حضور استانداران سراسر کشور در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار داشت: شعار ما، امنیت و پیشرفت است و هر دو به یکدیگر وابستگی متقابل دارند؛ امنیت نباشد پیشرفت نیست و پیشرفت هم نباشد امنیت نیست و بنابراین هر دو به یک اندازه مهم هستند.

وی یادآور شد: مهم‌ترین موضوعی که ما در دولت و وزارت کشور به آن توجه می‌کنیم، موضوع کارآمدی است.

مومنی خطاب به استانداران تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم و نگذاریم پدیده‌های اجتماعی امنیتی شوند. خوشبختانه تا این لحظه تلاش‌ها صورت گرفته تا این اتفاق نیافتد.

وزیر کشور گفت: در بحران‌ها تصمیم درست را باید در زمان مناسب بگیریم؛ بدترین تصمیم، بی‌تصمیمی است.

وی با اشاره به طرح محله‌محوری که در استان‌های کشور درحال اجرا است، افزود: موضوع، محله‌محوری این نیست که ما یک ساختار یا دستورالعمل جدید ایجاد کنیم؛ ما دو هدف عمده داریم که یکی ارتقاء تاب‌آوری و استفاده از ظرفیت‌های محلی است و دوم اینکه بدانیم چه خدماتی به هر محله داده‌ شده است.

مؤمنی ادامه داد: محله‌محوری در واقع یک نظام تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است که قرار است برای آن یک سکو یا پلتفرم راه‌اندازی شود تا هر دستگاهی که در این راستا تلاش می‌کند، همه فعالیت‌هایش را در این پلتفرم بیاورد.

وزیر کشور همچنین در ادامه به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و تصریح کرد: انتخابات شوراها باید در سلامت کامل اجرا بشود و همچنین باید نهایت تلاش خود را به عمل آوریم تا مشارکت افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های افزایش مشارکت، کارآمدی است. همچنین مردم باید سلیقه‌های خودشان را در میان کاندیداها ببینند و احساس کنند رأی‌ آنها در زندگی جاری‌شان مؤثر است.

مؤمنی با تأکید بر اینکه در تمام کشور هم احراز هویت، هم اخذ رأی و هم شمارش، به صورت الکترونیکی است، گفت: تا الان در این زمینه طبق برنامه‌ عمل کرده ایم و عقب نیستیم.

وزیر کشور افزود: موضوع بعدی، انتخابات تناسبی در تهران است که احزاب بتوانند فهرست خودشان را ارائه بدهند. انتخابات تناسبی این نیست که هر کس اکثریت را آورد، کل کرسی‌ها را بگیرد؛ بلکه به همان نسبتی که رأی می‌آورد، به همان میزان کرسی می‌گیرد. این موضوع نظام حزبی و فعالیت‌های حزبی را تقویت می‌کند.

وی افزود: اگر انتخابات تناسبی در تهران با موفقیت برگزار شود، می‌توانیم آن را به مجلس نیز تعمیم بدهیم.

