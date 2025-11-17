باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اندازه زرادخانه هسته‌ای چین همچنان یکی از محافظت‌شده‌ترین اسرار پکن باقی مانده است. با این حال، واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد که مقامات آمریکایی و کارشناسان مستقل مدعی هستند که این زرادخانه در پنج سال گذشته "توسعه یافته" است.

به گفته کارشناسان و تحلیلگران مورد بررسی این رسانه، اطلاعات جدید حاکی از گسترش قابل توجه آن است و مقدمات در سایت لوپ نور برای آزمایش هسته‌ای احتمالی با قدرت کم یا مخفیانه در حال انجام است.

مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم به طور جداگانه برآورد کرده که ذخیره فعلی حدود ۶۰۰ کلاهک است که بیش از دو برابر مقدار آن در سال ۲۰۲۰ است. چین حدود ۳۵۰ سیلو موشکی ساخته و در حال توسعه سریع یک سه‌گانه هسته‌ای متشکل از سیستم‌های پیشرفته پرتاب از زمین، دریا و هوا است که اخیراً در یک رژه نظامی به نمایش گذاشته شد.

جمهوری خلق چین یکی از پنج قدرت رسمی دارای سلاح هسته‌ای بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و پس از ایالات متحده، روسیه و احتمالاً فرانسه، دارای چهارمین زرادخانه هسته‌ای بزرگ در جهان می‌باشد. استراتژی و توانایی‌های هسته‌ای چین در سال‌های اخیر توجه بین‌المللی را به دلیل مدرنیزاسیون و گسترش قابل توجه به خود جلب کرده است.

تخمین‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که چین حدود ۵۰۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. این تعداد در مقایسه با روسیه و آمریکا (که هر کدام حدود ۵۷۰۰ کلاهک عملیاتی دارند) به طور قابل توجهی کمتر است.

با این حال، چین به سرعت در حال گسترش زرادخانه خود است. پنتاگون در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که چین ممکن است تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۱۰۰۰ کلاهک عملیاتی داشته باشد.

چین به «سیاست عدم استفاده اول» (No First Use - NFU) پایبند است. این به معنای آن است که چین متعهد شده است تنها در صورتی از سلاح هسته‌ای استفاده کند که ابتدا مورد حمله هسته‌ای قرار گیرد. این سیاست از دهه ۱۹۶۰ میلادی اعلام شده است.

هدف اصلی توانایی هسته‌ای چین، بازدارندگی حداقلی قابل اعتماد در برابر قدرت‌های هسته‌ای دیگر است. آنها به دنبال تضمین این موضوع هستند که در صورت هرگونه حمله هسته‌ای، توانایی یک ضربه متقابل ویرانگر را داشته باشند.

چین یکی از معدود کشور‌هایی است که یک «سه‌گانه هسته‌ای» کامل دارد، به این معنی که توانایی پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای از سه بخش را دارا است: نیروی هوایی: بمب‌افکن‌های استراتژیک مانند H-۶ (نسخه‌های مختلف). آنها در حال توسعه و استقرار بمب‌افکن‌های پیشرفته‌تر مانند H-۲۰ هستند.نیروی زمینی: موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای (ICBM) ثابت و متحرک و نیروی دریایی: زیردریایی‌های بالستیک هسته‌ای (SSBN) از کلاس Jin (Type ۰۹۴). این زیردریایی‌ها موشک‌های بالستیک JL-۲ را حمل می‌کنند که برد آنها اجازه هدف‌گیری بخش‌هایی از آمریکا را از آب‌های نزدیک به چین می‌دهد. چین در حال توسعه کلاس جدید و پیشرفته‌تری از زیردریایی‌ها (Type ۰۹۶) و موشک‌های JL-۳ است که توانایی بازدارندگی هسته‌ای آن را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

چین در حال گذار از یک قدرت هسته‌ای با زرادخانه نسبتاً کوچک و محدود به یک نیروی هسته‌ای مدرن، متنوع و در حال گسترش است.

منبع: واشنگتن پست