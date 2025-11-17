باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، در دهمین نشست بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌های توسعه فیدر و سایر پروژه‌های کلان برق استان اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۱,۲۲۵ میلیارد ریال به این شرکت تخصیص یافته است. وی افزود: با جذب این اعتبارات و اجرای طرح‌های مصوب، هرمزگان به یک کارگاه بزرگ توسعه خدمات زیرساختی برق تبدیل شده است.

این نشست با حضور ساسان جباری، معاون برنامه‌ریزی، فردین داعی، معاون مهندسی، جمعی از مدیران، رؤسای ادارات، مجریان و کارشناسان مرتبط در سالن جلسات ستاد شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان برگزار شد. مدیرعامل شرکت در این جلسه بر ضرورت تلاش مستمر برای جذب اعتبارات، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دهی به پروژه‌های حیاتی تأکید کرد.

ساعدپناه هدف از برگزاری این نشست‌های دو هفته یک‌بار را بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی طرح‌های کلان، ارائه راهکارهای اصلاحی و تسریع در تکمیل پروژه‌ها بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های شرکت توانیر عنوان کرد. در این جلسه همچنین گزارش عملکرد طرح‌ها، مصوبات نشست‌های گذشته و مشکلات اجرایی توسط مجریان پروژه‌ها ارائه شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به اهمیت پایبندی به برنامه‌های عملیاتی اظهار داشت: انحراف از برنامه‌ها یکی از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف در سال‌های گذشته بوده و باید با اصلاح روندها، زمینه تحقق کامل طرح‌ها و جذب حداکثری اعتبارات فراهم شود.

به گفته ساعدپناه، طرح‌های توسعه فیدر با اعتبار ۱۵۷ میلیارد تومان، طرح‌های کاهش پیک با ۱۴ میلیارد تومان و طرح‌های قدرت مانور با ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی در دست اجراست. همچنین توسعه و بهسازی شبکه توزیع برق روستایی در قالب تفاهم‌نامه روستایی سال ۱۴۰۴ با اعتباری بالغ بر ۲۸۹ میلیارد تومان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: تلاش برای جذب منابع بیشتر و تخصیص اعتبارات کافی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت توزیع برق هرمزگان خواهد داشت.

منبع :روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان