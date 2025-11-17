باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی مهاجران افغانستانی با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و کارشناسان ایرانی و افغانستانی در تهران برگزار و شرکتکنندگان به بررسی چالشها و پیامدهای کاهش حمایتهای بینالمللی از مهاجران پرداختند.
در این برنامه، کارشناسان با اشاره به تبعیض در سیاستهای حمایتی نهادهای جهانی، تأکید کردند که کمکاری سازمانهای بینالمللی فشارها را بر مهاجران افزایش داده که میتواند بر آینده روابط مردمی ایران و افغانستان اثر منفی بگذارد.
حسامالدین تالقانی، کارشناس حقوق بینالملل در این نشست با ارائه تحلیلی حقوقی، رفتار دوگانه برخی نهادهای بینالمللی در قبال مهاجران افغانستانی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که مسئولیت این سازمانها بر اساس منشور ملل متحد و اسناد بینالمللی روشن و الزامآور است. او با اشاره به سابقه چهار دهه میزبانی ایران، پیشنهادهایی از جمله تشکیل کمیتههای مشترک ایران و افغانستان، فشار هماهنگ دیپلماتیک و فعالسازی شبکه نخبگان مهاجر را مطرح کرد.
تالقانی همچنین پیام دفتر مقام معظم رهبری درباره توجه به کرامت و آموزش مهاجرین، بهویژه ثبتنام دانشآموزان بدون مدرک را «نمونه بارز عدالت آموزشی و نگاه انسانی نظام جمهوری اسلامی» توصیف نمود.
این نشست با گفتوگوی تعاملی و پرسش و پاسخ میان کارشناسان و شرکتکنندگان پایان یافت و بر ضرورت تداوم نشستهای تخصصی برای بهبود وضعیت مهاجران تأکید شد.