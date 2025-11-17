باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه تأکید کرد که «تا زمانی که اشغال در فلسطین ادامه دارد و خون فلسطینیان می‌ریزد و سرزمین‌های خود را از دست می‌دهند، هیچ صلحی در منطقه نمی‌تواند برقرار شود.»

اردوغان در سخنرانی پس از جلسه کابینه، موضع خود را مبنی بر اینکه اسرائیل آتش‌بس غزه را برهم زده، تأیید کرد، اما اطمینان داد که ترکیه علیرغم موانع، به ارسال کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: «مردم غزه باید از چادر‌های موقت خود نجات یابند. ارسال کانتینر از کشور ما به غزه منجر به تسکین قابل توجهی در منطقه خواهد شد.»

رئیس‌جمهور ترکیه بر تلاش‌های این کشور برای صلح در منطقه تأکید کرد و مدعی شد که ترکیه «صلح، عدالت، ثبات و رفاه مشترک را در امتداد مرز‌های جنوبی خود، از عراق تا سوریه، ترویج می‌کند.»

منبع: تی ار تی