سفیر جدید دولت امارات متحده عربی امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «خالد عبدالله حمید عبدالله بالهول»، سفیر جدید دولت امارات متحده عربی امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید امارات عربی متحده، بر عزم ایران برای توسعه و گسترش همه جانبه روابط با این کشور در چارچوب سیاست حُسن همسایگی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

سفیر جدید امارات نیز با ابلاغ سلام‌های وزیر خارجه کشورش به همتای ایرانی، بر اراده و علاقه رهبران این کشور برای پیگیری توسعه روابط و مناسبات در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای تاکید کرد.

برچسب ها: عراقچی ، ایالت متحده امریکا
خبرهای مرتبط
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
عارف عازم روسیه شد
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
آخرین اخبار
دیدار عارف و دانشجویان ایرانی در روسیه
وزیر کشور: احتمال تعمیم انتخابات تناسبی به مجلس وجود دارد
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس