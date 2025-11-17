سفیر جدید دولت امارات متحده عربی امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «خالد عبدالله حمید عبدالله بالهول»، سفیر جدید دولت امارات متحده عربی امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید امارات عربی متحده، بر عزم ایران برای توسعه و گسترش همه جانبه روابط با این کشور در چارچوب سیاست حُسن همسایگی به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

سفیر جدید امارات نیز با ابلاغ سلام‌های وزیر خارجه کشورش به همتای ایرانی، بر اراده و علاقه رهبران این کشور برای پیگیری توسعه روابط و مناسبات در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای تاکید کرد.