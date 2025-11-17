تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان، نخستین دیدار خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی را با برد پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دهمین روز از مسابقات کشور‌های اسلامی در برج هنر ریاض، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران اولین بازی مقابل ترکیه را با برد پشت سر گذاشت.

تیم ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در گروه B قرار دارد و در نخستین دیدار روبه‌روی تیم قدرتمند ترکیه صف‌آرایی کرد. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه نمایش جنگنده‌ای داشتند و در نهایت موفق شدند با نتیجه ۲۱-۱۴ به پیروزی برسند.

ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از این برد ارزشمند، فردا دو مسابقه سرنوشت‌ساز دیگر را برگزار خواهند کرد:

برنامه مسابقات فردا – گروه B

ایران – ساحل عاج | ساعت ۲۰:۰۰

ایران – قطر | ساعت ۲۲:۳۰

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال ، بازی کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
وعده رضوانی برای پرداخت پاداش ۱۰۰ میلیونی به طلایی‌های شنا
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
پیروزی بی دردسر تیم ملی والیبال ایران مقابل چاد
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
دختر پرتابگر دیسک ایران ششم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
آخرین اخبار
تونل افتخار برای مهدی طارمی در تمرین تیم‌ملی
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
پیروزی پرگل تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل کره‌جنوبی
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
غزه چگونه در ۲ سال خالی از فضای ورزشی شد؟
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
شایعه مصدومیت مدافع پرسپولیس تکذیب شد
آنتونی و رویای جام جهانی
فینال لیگ کشتی فرنگی در سایه شهرآورد تهران
مظفر: این بازی همان چیزی بود که می‌خواستیم
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!