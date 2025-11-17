باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دهمین روز از مسابقات کشور‌های اسلامی در برج هنر ریاض، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران اولین بازی مقابل ترکیه را با برد پشت سر گذاشت.

تیم ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو در گروه B قرار دارد و در نخستین دیدار روبه‌روی تیم قدرتمند ترکیه صف‌آرایی کرد. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه نمایش جنگنده‌ای داشتند و در نهایت موفق شدند با نتیجه ۲۱-۱۴ به پیروزی برسند.

ملی‌پوشان سه‌نفره ایران پس از این برد ارزشمند، فردا دو مسابقه سرنوشت‌ساز دیگر را برگزار خواهند کرد:

برنامه مسابقات فردا – گروه B

ایران – ساحل عاج | ساعت ۲۰:۰۰

ایران – قطر | ساعت ۲۲:۳۰