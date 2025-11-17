باشگاه خبرنگاران جوان ـ هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو درباره عملکرد تیم ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: امروز هم توسط ملیکا میر حسنی به یک مدال برنز رسیدیم و در نهایت در بخش آقایان با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز و همچنین در بخش خانم‌ها با یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز این رقابت‌ها را به پایان رساندیم.

وی افزود: از تمام مربیان و بازیکنان و ارکان فدراسیون تکواندو صمیمانه تشکر می‌کنم که با تلاش و همدلی همه این عزیزان نتایج شایسته‌ای را کسب کردیم.

وی افزود: ما تیم دوم خودمان را به این مسابقات اعزام کردیم. بین ملی پوشان بازیکنان ١٧ و ١٩ ساله‌ای داشتیم که نوید روز‌های درخشانی را برای آینده می‌دهند. به تک تک بچه‌ها خسته نباشید می‌گویم.

ساعی با تاکید بر ادامه سرمایه گذاری بر روی بازیکنان جوان تصریح کرد: ما با برنامه ریزی دقیق به این مسابقات آمدیم. ما قبل از مسابقات جهانی استراتژی میدان دادن به جوانان را اتخاذ کردیم و خدا رو شکر ثمره آن را دیدیم.

وی افزود: ما این بازیکنان جوان را رها نخواهیم کرد. آنها سرمایه ورزش ما هستند و در مسابقاتی که در پیش رو داریم همچنان به جوان‌ها میدان خواهیم داد.

منبع: مهر