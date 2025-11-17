شهردار منطقه ۱۱ از آغاز عملیات احداث بازار میوه و تره‌بار محله اسکندری خبر داد و با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان، اعلام کرد این پروژه خدماتی تا ۱۵ دی‌ماه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، عملیات احداث بازار میوه و تره‌بار محله اسکندری ناحیه ۳در منطقه ۱۱ تهران، به عنوان یکی از مطالبات اصلی شهروندان این محدوده، وارد فاز اجرایی شد. طی سال‌های اخیر نبود یک مرکز عرضه مستقیم محصولات تازه در این محله، باعث افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد، اتلاف زمان و ایجاد بار ترافیکی در مسیر‌های منتهی به بازار‌های محلی مجاور شده بود.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ در تشریح جزئیات این پروژه خدماتی گفت: محله اسکندری از جمله محلات پرجمعیت و قدیمی منطقه ۱۱ است و نبود بازار میوه و تره‌بار در این محدوده، یکی از درخواست‌های مکرر و جدی ساکنان بود. بر اساس پیگیری‌های متعدد شهروندان، پروژه احداث این بازار را در اولویت قرار دادیم و خوشبختانه عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

او با اشاره به پیشرفت مناسب مراحل اجرایی و زمان‌بندی پروژه افزود: تلاش ما این است که این بازار با امکانات مناسب و استاندارد‌های کامل خدماتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازار میوه و تره‌بار اسکندری حداکثر تا ۱۵ دی‌ماه افتتاح خواهد شد تا مردم بتوانند هرچه سریع‌تر از مزایای آن استفاده کنند.

قمی با تأکید بر بازتاب مثبت این پروژه در زندگی روزمره شهروندان گفت: راه‌اندازی این بازار علاوه بر تسهیل تهیه اقلام روزانه، موجب کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های خانوار، ایجاد تعادل در توزیع خدمات شهری و افزایش کیفیت زندگی در محله خواهد شد. یکی از اهداف مدیریت شهری، ارتقای عدالت خدماتی در سطح محلات منطقه است.

شهردار منطقه ۱۱ در پایان خاطرنشان کرد; شهرداری منطقه ۱۱ همواره بر پایه مطالبات واقعی مردم حرکت می‌کند و احداث بازار میوه و تره‌بار اسکندری نیز نتیجه همین همراهی و پیگیری‌های مستمر شهروندان است. امیدواریم با افتتاح این پروژه، رضایت اهالی شریف این محله به بهترین شکل تأمین شود.

